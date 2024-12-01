Названа безопасная дневная норма сахара

Маленьким детям при этом сахар и сладкое лучше не давать

01 декабря 2024, 19:59, ИА Амител

Фото: Daniel Kraus / unsplash.com

Фармацевт Мариан Гарсия назвала допустимые дневные нормы сахара для детей и взрослых. Ее слова приводит "Лента.ру".

По данным специалиста, нормы для разных возрастов следующие:

для детей младше 4 лет сахар и сладкие продукты не рекомендуются;

сахар и сладкие продукты не рекомендуются; детям до 6 лет – максимум 19 граммов (5 кубиков) сахара;

– максимум 19 граммов (5 кубиков) сахара; детям от 7 до 10 лет – не более 24 граммов (6 кубиков);

– не более 24 граммов (6 кубиков); взрослым – не более 30 граммов (7 кубиков).

Гарсия при этом подчеркнула важность учета скрытого сахара в продуктах. Например, в банке колы содержится до 9 кубиков сахара, что превышает норму для взрослых.

Она также объяснила, как читать этикетки: продукт считается сладким, если в нем более 22,5 грамма сахара на 100 граммов, а несладким, когда менее 5 граммов.