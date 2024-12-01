НОВОСТИЗдоровье

Названа безопасная дневная норма сахара

Маленьким детям при этом сахар и сладкое лучше не давать

01 декабря 2024, 19:59, ИА Амител

Фото: Daniel Kraus / unsplash.com
Фото: Daniel Kraus / unsplash.com

Фармацевт Мариан Гарсия назвала допустимые дневные нормы сахара для детей и взрослых. Ее слова приводит "Лента.ру".

По данным специалиста, нормы для разных возрастов следующие:

  • для детей младше 4 лет сахар и сладкие продукты не рекомендуются;
  • детям до 6 лет – максимум 19 граммов (5 кубиков) сахара;
  • детям от 7 до 10 лет – не более 24 граммов (6 кубиков);
  • взрослым – не более 30 граммов (7 кубиков).

Гарсия при этом подчеркнула важность учета скрытого сахара в продуктах. Например, в банке колы содержится до 9 кубиков сахара, что превышает норму для взрослых.

Она также объяснила, как читать этикетки: продукт считается сладким, если в нем более 22,5 грамма сахара на 100 граммов, а несладким, когда менее 5 граммов.

Здоровье здоровое питание

Комментарии 6

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Гость

20:09:31 01-12-2024

От сахаросодержащих продукты зависимость как нероиновая. Попробуйте 5 дней не съесть ничего сладкого. Самый лучший способ воздержаться, это не хранить дома.

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Гость

21:45:07 01-12-2024

а добренькие бабушки закармливают малышей сладким

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Гость

06:43:33 02-12-2024

Гость (21:45:07 01-12-2024) а добренькие бабушки закармливают малышей сладким... Бабушки по сравнению с обычным супермаркетом- статистическая погрешность...

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Дюша

08:36:47 02-12-2024

Какой бред!!!! От сахара вред только диабетикам. Человечество именно доступности сахара обязано промышленной и научной революцией 19-20 века. Я не понимаю чего добиваются такие "фармацевты" и кто им платит за враньё...А еще больше не понимаю идиотов, которые это читают и принимают за чистую монету.

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Гость

10:45:50 02-12-2024

Дюша (08:36:47 02-12-2024) Какой бред!!!! От сахара вред только диабетикам. Человечест... ну так станешь диабетиком, потом не говори что тебя не предупреждали

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Дюша

13:03:13 02-12-2024

Гость (10:45:50 02-12-2024) ну так станешь диабетиком, потом не говори что тебя не преду... Стать диабетиком от употребления сахара невозможно...Это наследственное заболевание связанное с недостатком инсулина. Если оно не проявилось сразу, то это не значит, что оно возникло от потребления сахара. Последние годы столько развелось бреда относительно вреда продуктов..Соли, сахара, холестерина, молока (лактозы и казеина), хлеба (глютена) и прочего идиотизма...Не считая прославления вегитарианства и веганства...Уровень образования населения упал ниже плинтуса и ему можно вдуть в уши любую ересь.

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