Названа дата проведения "Тотального диктанта"
В 2024 году столицей акции выбрали Томск
03 февраля 2024, 16:31, ИА Амител
Тотальный диктант / Фото: barnaul.org
Всероссийская акция "Тотальный диктант" пройдет 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.
Столицей мероприятия на этот раз выбрали Томск. Его посетит писательница Анна Матвеева, ставшая автором текста для прочтения диктанта.
По словам директора фонда "Тотальный диктант" Вячеслава Белякова, текст акции будет посвящен дневникам и людям, которые их ведут.
21:40:44 03-02-2024
Больше не пойду на Тотальный диктант в Барнауле. В прошлом году всем отличникам призов не хватило, на вручении пообещали потом призы дораздать, ничего в итоге не дали. Вроде и не ради приза участвовал, но осадок неприятный остался. Вышло унизительно как-то.
18:19:00 04-02-2024
Гость (21:40:44 03-02-2024) Больше не пойду на Тотальный диктант в Барнауле. В прошлом г... А я из принципа не хожу. Своих дел полно, лучше ими заниматься, чем какого-то очередного писателя рекламировать.
21:53:32 04-02-2024
Гость (21:40:44 03-02-2024) Больше не пойду на Тотальный диктант в Барнауле. В прошлом г... Наоборот, надо сходить, в этом году пятерку получить и 2 приза потребовать! И пусть попробуют не дать!
14:33:18 05-02-2024
Гость (21:40:44 03-02-2024) Больше не пойду на Тотальный диктант в Барнауле. В прошлом г... Не много потерял, призы шляпные были. После ковидных ограничений команда ТД в Барнауле сильно сдала.