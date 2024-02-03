Названа дата проведения "Тотального диктанта"

В 2024 году столицей акции выбрали Томск

03 февраля 2024, 16:31, ИА Амител

Тотальный диктант / Фото: barnaul.org

Всероссийская акция "Тотальный диктант" пройдет 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Столицей мероприятия на этот раз выбрали Томск. Его посетит писательница Анна Матвеева, ставшая автором текста для прочтения диктанта.

По словам директора фонда "Тотальный диктант" Вячеслава Белякова, текст акции будет посвящен дневникам и людям, которые их ведут.