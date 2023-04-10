Стало известно, в каких словах участники "Тотального диктанта" чаще всего делали ошибки. Спойлер: это не карова и не калбаса

10 апреля 2023, 19:15, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

В минувшую субботу 8 апреля прошла Всероссийская акция "Тотальный диктант". Эксперты рассказали, какие ошибки её участники допускали чаще всего.

Какие слова — самые трудные для участников ?

Филологи из Новосибирска, проверявшие тексты "Тотального диктанта", рассказали, что самыми трудными для участников оказались слова "кардинально" и "сызмальства". Об этом пишет РИА Новости.

В слове "сызмальства" люди, писавшие диктант, допустили рекордное количество ошибок. Причём в разных вариациях.

"Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал "с измальства", "с ызмальства". Был даже вариант "с ъ измальства". Конечно, это варианты "сызмальство", <…> очень много разных вариантов", — поделилась руководитель новосибирской городской экспертной комиссии "Тотального диктанта" Марина Шпильман.

В каких ещё словах ошибались участники "Тотального диктанта"?

Участники "Тотального диктанта" также ошибались в словах "извне" (кто-то написал его "из-в-не"), "паровоз" (примеры ошибок: "паравоз", "поравоз").

"Также были ошибки в слове "философский". Очень многие в довольно грамотных в целом работах писали его через "в" — "филосовский", — добавила Шпильман.

Самые забавные ошибки на "Тотальном диктанте"

По словам экспертов, участники нарекли рябчика "ряпчеком", барсука — "борсуком" и "барсюком", муравья — "муровьём", енота — "инотом" и "янотом".