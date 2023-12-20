Предполагалось, что из-за пересъемок релиз отложат

20 декабря 2023, 19:35, ИА Амител

Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" / Start

Режиссер сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников рассказал о том, когда выйдет финальная серия. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что команда приняла решение переснять последнюю серию из-за слива до даты выхода. Предполагалось, что из-за дополнительных съемок дата релиза будет перенесена на более позднее время.

При этом Крыжовников заявил, что серия, согласно графику, выйдет на стриминге 21 декабря.

Сценарист сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев заявил о том, что зрителям лучше самостоятельно посмотреть серию, чтобы узнать, чем закончится нашумевший сериал.