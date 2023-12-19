Сценарист "Слова пацана" ответил на вопрос об официальной концовке

По словам Золотарева, в сериале пересняли многие сцены, но описывать сюжет он не стал

19 декабря 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: START

Сценарист сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев заявил, что поклонникам лучше не знать официальную концовку заранее, а самостоятельно посмотреть финальный эпизод. Об этом он сказал в интервью ведущему телеканала "360".

В ходе беседы с журналистом Михаилом Ракитским он не стал раскрывать, будет ли официальная концовка отличаться от финала попавшей в Сеть серии. Посоветовал смотреть и отметил, что описывать сюжет истории – бессмысленно.

"Я скажу, что мы пересняли многие сцены, многие линии видоизменились. Но для того чтобы понять, изменится она или не изменится, лучше целиком посмотреть оригинальную серию – это единственный способ получить удовольствие", – сказал он.Золотарев также отметил, что хотел бы продолжения сериала, однако в этом вопросе все зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.

Напомним, что ранее в Сеть утекли рабочие версии последних серий сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Исполнитель роли Адидаса Иван Янковский назвал тех, кто это сделал, "чушпанами".