Появились фото со съемок сериала "Букины"

Продолжение ситкома "Счастливы вместе" выйдет в конце года

24 сентября 2023, 07:00, ИА Амител

Кадр из сериала "Счастливы вместе" (2006-2013)

Съемки сериала "Букины", который станет продолжением ситкома "Счастливы вместе", идут полным ходом.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Также к касту присоединился звезда "Кухни" Михаил Тарабукин, который играет роль ухажера героини Сагаловой.

Фотографии со съемок пары опубликовал Starhit.

Отметим, что новый сериал планируют выпустить к концу года. Он будет состоять из 10 серий по 24 минуты. При этом не исключено, что он получит продолжение.