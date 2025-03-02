Названа неочевидная причина алкоголизма
Корень проблемы может скрываться на гормональном уровне
02 марта 2025, 07:40, ИА Амител
Фото: Eeshan Garg / unsplash.com
Алкогольная зависимость может возникать из-за дефицита некоторых гормонов, заявил нарколог Дмитрий Мовчин.
В беседе с изданием "Доктор Питер" он отметил, что низкий уровень дофамина приводит к слабому самоконтролю, импульсивности и снижению интереса, а пониженный серотонин – к тревожности и депрессии.
Помимо гормональных факторов, алкоголизм может быть спровоцирован хроническим стрессом, травматическими событиями, социальными и экономическими проблемами.
09:12:04 02-03-2025
Трезвый - это нормальное, изначальное, базовое состояние организма!
Алкоголизм начинается сразу после попадания первой капли спирта (спиртосодержащей жидкости) в организм...
11:55:34 02-03-2025
Гость (09:12:04 02-03-2025) Трезвый - это нормальное, изначальное, базовое состояние орг...
Какой же, черт возьми, ты душнила. Тебе от себя противно не бывает?
13:28:03 02-03-2025
Гость (11:55:34 02-03-2025) Какой же, черт возьми, ты душнила. Тебе от себя противно... Да он таблеточки животворящие горстями глотает, вот и злится, что низзя😀 в малых дозах хороший алкоголь - это лекарство. Проверено на себе. А таблетки один орган лечат, остальные калечат.
16:58:46 02-03-2025
Гость (09:12:04 02-03-2025) Трезвый - это нормальное, изначальное, базовое состояние орг...
Ни разу не встречал среди убежденных трезвенников нормального человека. Все были с какими-то закидонами. Уж лучше бы выпивали умеренно.
09:50:27 02-03-2025
Неочевидные причины преступлений - тоже есть?
10:18:52 02-03-2025
Баня девки самогон сало! И никакого лкоголизьма!
10:20:58 02-03-2025
Только беспробудно пьянство и алкоголизм может примирить нас с этой поганой реальностью
14:47:38 02-03-2025
Гость (10:20:58 02-03-2025) Только беспробудно пьянство и алкоголизм может примирить нас... А ещё визит к психиатру. Чем реальность то не угадтла? Забыл 90-е?
13:48:26 02-03-2025
Так и разливали бы дофамин и серотонин.
03:16:41 03-03-2025
Нормальный подход сегодняшней медицины и науки, которые лечат и описывают последствия, при этом даже не задумываются о причинах. Интересно, что они скажут о заядлых курильщиках, любителях нездоровой еды, только не говорите о безденежье, та же пицца стоит намного дороже продуктов, из которых можно приготовить что-нибудь более здоровое.
Даю подсказку, если, например, человек захочет разобраться как работает автомат или другой механизм, то для этого он попытается его разобрать и понять из каких частей он состоит и как они взаимодействуют между собой.
Для того, что бы понять поведение человека, по аналогии, необходимо понять, что такое человек, из каких элементов он состоит и как они взаимодействуют между собой.
Конечно, вопрос серьёзный, не всякому под силу самостоятельно в нём разобраться сразу, поэтому природа помогает ему в этом в течении жизни, то катастрофой, то болезнью, а когда видит, что человек непробиваемый, то подбрасывает и смерть. Таким образом, чем раньше человек встанет на путь познания самого себя, тем меньше "помощи" от природы ему потребуется, а начальные знания на этом пути могут дать книги С.Н. Лазарева.
Так что, думайте сами, решайте сами... Как говорил Казьма Прутков: "Хочешь быть счастливым, будь им."
06:46:20 03-03-2025
Гость (03:16:41 03-03-2025) Нормальный подход сегодняшней медицины и науки, которые леча...
И к чему этот опус?
09:52:42 03-03-2025
Гость (03:16:41 03-03-2025) Нормальный подход сегодняшней медицины и науки, которые леча...
Лазарев это псевдоученый. Балабол и сумасшедший.