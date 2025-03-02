Названа неочевидная причина алкоголизма

Корень проблемы может скрываться на гормональном уровне

02 марта 2025, 07:40, ИА Амител

Фото: Eeshan Garg / unsplash.com

Алкогольная зависимость может возникать из-за дефицита некоторых гормонов, заявил нарколог Дмитрий Мовчин.

В беседе с изданием "Доктор Питер" он отметил, что низкий уровень дофамина приводит к слабому самоконтролю, импульсивности и снижению интереса, а пониженный серотонин – к тревожности и депрессии.

Помимо гормональных факторов, алкоголизм может быть спровоцирован хроническим стрессом, травматическими событиями, социальными и экономическими проблемами.