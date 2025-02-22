Названа предварительная причина пожара в алтайском селе, где погибли мужчина и ребенок

Пожар в Подсосново / Фото: МЧС Алтайского края

Предварительной причиной смертельного пожара в селе Подсосново Немецкого национального района Алтайского края стало нарушение правил монтажа электрооборудования, сообщили в МЧС региона.

Возгорание случилось ранним утром 22 февраля. Погибли девятилетний мальчик и 44-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным МЧС, пройденная огнем площадь составила 100 квадратных метров. На месте работали две единицы техники и пять специалистов.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений дом горел открытым огнем. В ходе работы бойцы МЧС России из задымления эвакуировали и передали врачам женщину с ребенком на руках. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни. При разборе конструкций дома обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.