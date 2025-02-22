Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Следователи возбудили уголовное дело

22 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в селе Подсосново Немецкого национального района, сообщили в СК Алтайского края.

Трагедия случилась ранним утром 22 февраля.

Хозяйка дома вынесла своего девятилетнего сына, однако мальчика спасти не удалось. После тушения также нашли тело ее 44-летнего брата. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В краевой прокуратуре отметили, что взяли расследование дела на контроль, а территориальный прокурор проводит проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.