Названа предварительная причина смерти актрисы Ирины Мирошниченко

У артистки развился септический шок, а за ним последовала полиорганная недостаточность

03 августа 2023, 17:31, ИА Амител

Ирина Мирошниченко / Фото: Екатерина Цветкова / mxat.ru

Telegram-канал Mash назвал предварительную причину смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Ею стала полиорганная недостаточность из-за септического шока.

Осложнение развилось из-за инфекционного воспаления внутренней оболочки сердца – эндокардита. При септическом шоке ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление резко падает.

Также у Мирошниченко якобы обнаружили опухоль в головном мозге.

Напомним, Мирошниченко скончалась 3 августа. Она находилась в больнице с 30 июля, 1 августа СМИ сообщали об остановке сердца – тогда сердцебиение удалось восстановить. Дата и место прощания пока неизвестны.