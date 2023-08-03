Названа предварительная причина смерти актрисы Ирины Мирошниченко
У артистки развился септический шок, а за ним последовала полиорганная недостаточность
03 августа 2023, 17:31, ИА Амител
Telegram-канал Mash назвал предварительную причину смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Ею стала полиорганная недостаточность из-за септического шока.
Осложнение развилось из-за инфекционного воспаления внутренней оболочки сердца – эндокардита. При септическом шоке ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление резко падает.
Также у Мирошниченко якобы обнаружили опухоль в головном мозге.
Напомним, Мирошниченко скончалась 3 августа. Она находилась в больнице с 30 июля, 1 августа СМИ сообщали об остановке сердца – тогда сердцебиение удалось восстановить. Дата и место прощания пока неизвестны.
18:00:25 03-08-2023
очень жаль, соболезную. Современная и по духу молодая, роли яркие и запоминающие. Жаль, что нет детей.
18:13:16 03-08-2023
Раиса (18:00:25 03-08-2023) очень жаль, соболезную. Современная и по духу молодая, роли ... Как
20:16:39 03-08-2023
Так жаль,соболезнования!
21:22:35 03-08-2023
Очень и Очень жаль, уходят Все... И мы в том числе...
00:53:09 04-08-2023
Очень жалко,в голове не укладывается, столько не расстраченой энергии, пусть земля ей будет пухом.
23:34:41 05-08-2023
Очень красивая и талантливая была