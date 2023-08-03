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Названа предварительная причина смерти актрисы Ирины Мирошниченко

У артистки развился септический шок, а за ним последовала полиорганная недостаточность

03 августа 2023, 17:31, ИА Амител

Ирина Мирошниченко / Фото: Екатерина Цветкова / mxat.ru
Ирина Мирошниченко / Фото: Екатерина Цветкова / mxat.ru

Telegram-канал Mash назвал предварительную причину смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Ею стала полиорганная недостаточность из-за септического шока.

Осложнение развилось из-за инфекционного воспаления внутренней оболочки сердца – эндокардита. При септическом шоке ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление резко падает. 

Также у Мирошниченко якобы обнаружили опухоль в головном мозге. 

Напомним, Мирошниченко скончалась 3 августа. Она находилась в больнице с 30 июля, 1 августа СМИ сообщали об остановке сердца – тогда сердцебиение удалось восстановить. Дата и место прощания пока неизвестны.

утраты Знаменитости

Комментарии 6

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Раиса

18:00:25 03-08-2023

очень жаль, соболезную. Современная и по духу молодая, роли яркие и запоминающие. Жаль, что нет детей.

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Гость

18:13:16 03-08-2023

Раиса (18:00:25 03-08-2023) очень жаль, соболезную. Современная и по духу молодая, роли ... Как

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Лера

20:16:39 03-08-2023

Так жаль,соболезнования!

  4 Нравится
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Соня

21:22:35 03-08-2023

Очень и Очень жаль, уходят Все... И мы в том числе...

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Елена

00:53:09 04-08-2023

Очень жалко,в голове не укладывается, столько не расстраченой энергии, пусть земля ей будет пухом.

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Виктория

23:34:41 05-08-2023

Очень красивая и талантливая была

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