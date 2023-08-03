Умерла народная артистка Ирина Мирошниченко

30 июля ее доставили в больницу с тяжелой формой гриппа

03 августа 2023, 16:33, ИА Амител

Уроженка Барнаула, актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По информации канала, артистку доставили в больницу 30 июля с тяжелой формой гриппа. Ее сразу перевели в реанимацию, однако на следующий день у нее остановилось сердце. Врачам удалось тогда восстановить сердцебиение.

Сегодня, 3 августа, Мирошниченко умерла, не приходя в сознание в реанимации.

Напомним, что Мирошниченко родилась 4 июля 1942 года в Барнауле. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. За свою долгую актерскую карьеру снялась в таких фильмах, как "Дядя Ваня", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня", "Андрей Рублев", "Рыжий, честный, влюбленный", "Клюква в сахаре" и других.