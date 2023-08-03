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Умерла народная артистка Ирина Мирошниченко

30 июля ее доставили в больницу с тяжелой формой гриппа

03 августа 2023, 16:33, ИА Амител

Уроженка Барнаула, актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал "112"

По информации канала, артистку доставили в больницу 30 июля с тяжелой формой гриппа. Ее сразу перевели в реанимацию, однако на следующий день у нее остановилось сердце. Врачам удалось тогда восстановить сердцебиение.

Сегодня, 3 августа, Мирошниченко умерла, не приходя в сознание в реанимации. 

Напомним, что Мирошниченко родилась 4 июля 1942 года в Барнауле. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. За свою долгую актерскую карьеру снялась в таких фильмах, как "Дядя Ваня", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня", "Андрей Рублев", "Рыжий, честный, влюбленный", "Клюква в сахаре" и других.

Барнаул утраты Знаменитости

Комментарии 8

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горожанка

16:36:48 03-08-2023

отличная была актриса, соболезную...

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Гость

16:43:11 03-08-2023

Светлая память. Как жаль.

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Гость

16:50:39 03-08-2023

В фильме "Старый Новый год" Клавдию Полуорлову играла...

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Гость

16:54:15 03-08-2023

Впервые я её увидел в фильме "Их знали только в лицо", где она играла в паре с Александром Белявским. Царствие небесное. Светлая память.

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Гость

19:45:42 03-08-2023

Царствие небесное

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Гость

09:08:37 04-08-2023

Светлая память.

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Гость

09:44:17 04-08-2023

Светлая память!!!

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Гость

10:41:49 04-08-2023

Светлая память! Красавица и талантливая очень

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