Умерла народная артистка Ирина Мирошниченко
30 июля ее доставили в больницу с тяжелой формой гриппа
03 августа 2023, 16:33, ИА Амител
Уроженка Барнаула, актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
По информации канала, артистку доставили в больницу 30 июля с тяжелой формой гриппа. Ее сразу перевели в реанимацию, однако на следующий день у нее остановилось сердце. Врачам удалось тогда восстановить сердцебиение.
Сегодня, 3 августа, Мирошниченко умерла, не приходя в сознание в реанимации.
Напомним, что Мирошниченко родилась 4 июля 1942 года в Барнауле. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. За свою долгую актерскую карьеру снялась в таких фильмах, как "Дядя Ваня", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня", "Андрей Рублев", "Рыжий, честный, влюбленный", "Клюква в сахаре" и других.
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Светлая память. Как жаль.
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Впервые я её увидел в фильме "Их знали только в лицо", где она играла в паре с Александром Белявским. Царствие небесное. Светлая память.
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Царствие небесное
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Светлая память.
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Светлая память!!!
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Светлая память! Красавица и талантливая очень