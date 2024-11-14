Названа предварительная причина смерти повара и журналиста Алексея Зимина

По информации канала, его обнаружили мертвым в номере в одном из отелей Белграда

14 ноября 2024, 19:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com / David Monje

По предварительной информации, причиной смерти шеф-повара, ресторатора и журналиста Алексея Зимина стал сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, его обнаружили мертвым в номере в одном из отелей Белграда. Перед смертью он проводил мероприятия, приуроченные к выходу его новой книги. В Сербии он приготовил ужин в одном из ресторанов, после чего пошел к себе.

Утром Зимин не ответил на звонки близких. По их просьбам друзья повара зашли в номер и увидели Алексея без признаков жизни. Сейчас тело находится на экспертизе, после чего его перевезут в Лондон.