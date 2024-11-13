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Умер известный повар и журналист Алексей Зимин

Причина смерти пока неизвестна

13 ноября 2024, 16:35, ИА Амител

Алексей Зимин / Фото из социальных сетей
Алексей Зимин / Фото из социальных сетей

Скончался Алексей Зимин, известный журналист и телеведущий. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Baza.

Алексей Зимин ушел из жизни в возрасте 52 лет. В последние годы жил в Лондоне.

Он был автором и ведущим программы "Готовим с Алексеем Зиминым". Занимал должность главного редактора "Афиша-еда" и журнала GQ, а также был гастрономическим колумнистом "Коммерсанта".

Причина смерти Зимина не называется. Ее установят врачи.

телевидение утраты

Комментарии 2

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Гость

16:40:54 13-11-2024

Очень жаль. Хорошие были у него программы.

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Гость

20:36:28 13-11-2024

И че? Житель Лондона

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