Умер известный повар и журналист Алексей Зимин
Причина смерти пока неизвестна
13 ноября 2024, 16:35, ИА Амител
Алексей Зимин / Фото из социальных сетей
Скончался Алексей Зимин, известный журналист и телеведущий. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Baza.
Алексей Зимин ушел из жизни в возрасте 52 лет. В последние годы жил в Лондоне.
Он был автором и ведущим программы "Готовим с Алексеем Зиминым". Занимал должность главного редактора "Афиша-еда" и журнала GQ, а также был гастрономическим колумнистом "Коммерсанта".
Причина смерти Зимина не называется. Ее установят врачи.
16:40:54 13-11-2024
Очень жаль. Хорошие были у него программы.
20:36:28 13-11-2024
И че? Житель Лондона