Умер известный повар и журналист Алексей Зимин

Причина смерти пока неизвестна

13 ноября 2024, 16:35, ИА Амител

Алексей Зимин / Фото из социальных сетей

Скончался Алексей Зимин, известный журналист и телеведущий. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Baza.

Алексей Зимин ушел из жизни в возрасте 52 лет. В последние годы жил в Лондоне.

Он был автором и ведущим программы "Готовим с Алексеем Зиминым". Занимал должность главного редактора "Афиша-еда" и журнала GQ, а также был гастрономическим колумнистом "Коммерсанта".

Причина смерти Зимина не называется. Ее установят врачи.