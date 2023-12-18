Названа предварительная причина смерти танцора Дмитрия Красилова

Точная причина будет известна после медицинской экспертизы

18 декабря 2023, 23:42, ИА Амител

По предварительной информации, причиной смерти танцора Дмитрия Красилова стала болезнь сердца. Как сообщает Telegram-канал "112", патология может быть связана с лишним весом.

Точная причина смерти станет известна после медицинской экспертизы.

Напомним, что о смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. По информации канала, вечером 17 декабря ему стало плохо, а после он перестал выходить на связь. Тело обнаружили в его квартире.

Танцор стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снялся в двух клипах группы Little Big, в том числе на песню Uno, с которой музыкальный коллектив собирался ехать на Евровидение, – конкурс тогда отменили из-за коронавируса.