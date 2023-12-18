Танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов скончался в Москве
Тело артиста обнаружили сегодня, 18 декабря, в его квартире
18 декабря 2023, 23:22, ИА Амител
Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов умер. Как сообщает Telegram-канал "112", уроженец Заринска скончался в Москве.
По информации канала, Дмитрию стало плохо вчера, 17 декабря, когда он возвращался с работы. После этого он не выходил на связь.
Сегодня к нему приехал работодатель, однако дверь ему никто не открыл. На место вызвали сотрудников МЧС, которые взломали дверь. Тело обнаружили в его квартире без признаков жизни. Причина смерти пока неизвестна.
Красилову было 29 лет. Он родился в Заринске. В 2020 году окончил факультет социально-культурных и информационных технологий Алтайского государственного института культуры.
Танцор стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снялся в двух клипах группы Little Big, в том числе на песню Uno, с которой музыкальный коллектив собирался ехать на Евровидение, – конкурс тогда отменили из-за коронавируса.
Позднее Красилов выпустил свой сольный первый трек под названием "Каблучки". Он также снялся в клипе Cream Soda и "Хлеб" ("Плачу на техно"), работал ведущим телеканала "Муз ТВ", где вел программу чарт "Яндекс. Музыки", а совсем недавно сыграл в сериале "Бедный олигарх" от ТНТ.
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