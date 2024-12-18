Названа причина, по которой россияне не хотят рожать вторых детей

Это связано с маткапиталом

18 декабря 2024, 18:10, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990

Снижение рождаемости вторых детей в российских семьях связано с переносом выплат основной части материнского капитала на первого ребенка, заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако рождаемость четвертых и последующих детей демонстрирует рост, отметила она.

"Есть рост рождаемости четвертых и последующих детей, но падает рождаемость вторых, что связано с изменениями в выплатах маткапитала", – подчеркнула Михайлова.

По ее словам, меры поддержки рождаемости пока не дают значимого эффекта из-за путаницы между социальной и демографической политикой.