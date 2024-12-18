Названа причина, по которой россияне не хотят рожать вторых детей
Это связано с маткапиталом
18 декабря 2024, 18:10, ИА Амител
Снижение рождаемости вторых детей в российских семьях связано с переносом выплат основной части материнского капитала на первого ребенка, заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. Об этом сообщает РИА Новости.
Однако рождаемость четвертых и последующих детей демонстрирует рост, отметила она.
"Есть рост рождаемости четвертых и последующих детей, но падает рождаемость вторых, что связано с изменениями в выплатах маткапитала", – подчеркнула Михайлова.
По ее словам, меры поддержки рождаемости пока не дают значимого эффекта из-за путаницы между социальной и демографической политикой.
"Нужен комплексный подход, основанный на анализе эффективности мер и их влияния на рождаемость", – добавила Михайлова.
18:31:11 18-12-2024
Достойно содержать семью из четырёх человек дом автомобиль нужен доход примерно 500-600 тысяч в месяц. Это чуть-чуть выше минимума...
20:01:37 18-12-2024
Гоша (18:31:11 18-12-2024) Достойно содержать семью из четырёх человек дом автомобиль н... Каждому из 4 ех...
20:30:44 18-12-2024
Гоша (18:31:11 18-12-2024) Достойно содержать семью из четырёх человек дом автомобиль н... да чо там мелочится, валяй сразу по миллиону на каждого)).
01:28:49 19-12-2024
Элен без ребят (20:30:44 18-12-2024) да чо там мелочится, валяй сразу по миллиону на каждого)). ... Элен, ты дуешь в бредовую дудку Дьявола.
06:03:59 19-12-2024
Гоша (18:31:11 18-12-2024) Достойно содержать семью из четырёх человек дом автомобиль н... Гоша, а достойно работать вы умеете? Или ваши цифры отталкиваются лишь от ваших желаний? Ну вот вы хотите полляма в месяц. Это уровень зарплаты топ-менеджера в Алтайском крае. Не собственника, но управленца высокого уровня. Причем у фирмы годовой оборот должен быть не меньше 3-4 сотен миллионов рублей. И соответственно коллектив не менее сотни человек. Вот вы, Гоша, потянете управление фирмой с такими показателями? Или вы просто лох чилийский с непомерным эго и слишком развитым аппетитом?
18:53:03 18-12-2024
Отсутствие стабильности в государстве - вот главная причина снижения рождаемости коренного населения страны. Когда у тебя, как говорят чиновники, волатильность во всём: в курсе рубля, в законах по которым приходится существовать, в преподаваемой истории государства, в работе не приносящей достатка. Оттого и проблемы с демографией.
19:59:28 18-12-2024
Гость (18:53:03 18-12-2024) Отсутствие стабильности в государстве - вот главная причина ... в Южной Корее и Европе тоже с рождаемостью не очень. Там тоже проблемы в экономике? Что-то не вяжется ваша логика. ню-ню, опять либеральные нарративы.
20:26:22 18-12-2024
Гость (19:59:28 18-12-2024) в Южной Корее и Европе тоже с рождаемостью не очень. Там тож... А он просто перечислил факты😄 без намёков. А у вас уже сработал рефлекс везде подозревать бармалеев либералов😄
01:19:50 19-12-2024
Гость (18:53:03 18-12-2024) Отсутствие стабильности в государстве - вот главная причина ... Гость, золотые твои слова, вырубить их в камне и поставить его у входа в каждый Белый дом.
06:07:21 19-12-2024
Гость (18:53:03 18-12-2024) Отсутствие стабильности в государстве - вот главная причина ... Ну во время ВОВ стабильности был прям вагон. А рождаемость почему то была) Или другой пример: в Нигере живут буквально в землянках, из поесть у них есть уверенность только если это поесть есть в руках, однако коэффициент рождаемости - наивысший в современном мире.
10:26:10 19-12-2024
Гость (06:07:21 19-12-2024) Ну во время ВОВ стабильности был прям вагон. А рождаемость п... во время ВОВ аборты были запрещены и контрацепции практически не было, поэтому и рожали, а не от хорошей жизни, а в Нигере и сейчас не знают о контрацепции.
19:17:18 18-12-2024
"То же мне бином Ньютона!": каковы финансовые возможности, такова и рождаемость!
Дабы сугубо собственную вину за их отсутствие свалить на неких "злоумышленников", власть и 'слепила горбатого', указав на высосанную из пальца проповедь "чайлдфри" как на "причину" демографической проблемы...
20:28:24 18-12-2024
Гость (19:17:18 18-12-2024) "То же мне бином Ньютона!": каковы финансовые возможности, т... Выдумать пугало и одолеть его путем запретов это по нашему. Можно на уровне конституции запретить болезни но люди от этого болеть не перестанут
20:04:58 18-12-2024
Перенесите на пару лет маткапитал опять на вторых и введите какую-нибудь повторную для его получивших за нового. Если озвученная версия имеет место быть, то это проявится в статистике
20:07:19 18-12-2024
Им нужно все больше и больше рабов.
20:07:43 18-12-2024
Радость то какая «Есть рост рождаемости четвертых и последующих детей». Это не про качество, это о количестве. При размере пособия на одного! ребенка в 15 тыс. руб. мигранты с маргиналами стараются, плодятся…
20:34:45 18-12-2024
Есть мнение (20:07:43 18-12-2024) Радость то какая «Есть рост рождаемости четвертых и последую... мигранты за 15000 стараются? смешно. они за сотку зп от нас уехали, когда доллар вырос, а тут за 15 прям расстарались. они рожают чтобы ребенок стал гражданином РФ, а не за пятнашку. откуда вас таких клоунов выпустили, а?
21:18:21 18-12-2024
А потом - не увезли на маршруточке...
22:45:45 18-12-2024
Людям жить негде , куда рожать то , ну есть льготная ипотека и что толку то ? ПВ то не у всех есть кто хочет ипотеку . в аренду для семьи снимать так себе вариант за40-50 к в месяц
02:29:36 19-12-2024
Человечество становится несчастливым и вымирает...
06:15:18 19-12-2024
Местный люмпен-пролетариат ожидаемо начал вой про отсутствие денег. Вот только это пустой аргумент, его иначе можно назвать пирожок ни с чем, или деньги с дырками. Просто посмотрите на десятку самых рожающих стран мира - там самые бедные страны, и на десятку самых нерожающих стран - там богатейшие государство с развитой социальной системой. Дело не в деньгах, дело в изменении образа мышления современных людей во всем мире. Достаток - враг рождаемости, достаток - это причина желания «пожить для себя».
08:06:16 19-12-2024
Гость (06:15:18 19-12-2024) Местный люмпен-пролетариат ожидаемо начал вой про отсутствие... Ну да, в США в семьях в основном 3-4 ребенка, социальная система слабо развита))) В Африке население небогатое, но там не нужна зимняя шуба, нет центрального отопления с соответствующей оплатой (+18% в год на тариф), питаться можно бананами и другими плодами бесплатно, урожай круглый год, жильё организуют из подручных пальмовых листьев.
08:07:26 19-12-2024
Гость (06:15:18 19-12-2024) Местный люмпен-пролетариат ожидаемо начал вой про отсутствие...
А ты-то что воешь? Рожай. Да хоть 14! Как этот недоумок с бородой с тремя женами. Только все остальное тоже сам! Без попрошайничества. А то троих родят и попрошайничают. Только дай, дай, помогай!
08:13:29 19-12-2024
Гость (06:15:18 19-12-2024) Местный люмпен-пролетариат ожидаемо начал вой про отсутствие... у населения тех стран, где много рожают, развитие населения застряло в средневековье. Они не способны ничего рассчитать на будущее, они там религиозны, не пользуются средствами контрацепции, необразованны, некультурны, неквалифицированны, к женщинам относятся как к скоту с приплодом, к детям как к рабочему скоту. Посмотрите ролики из Пакистана и Индии, в каких условиях они там работают, как 10 летние дети работают на ковровых фабриках, стекольных, гончарных мастерских с полным нарушением техники безопасности. В собственной стране эти люди нафиг не нужны их кустарной экономике в таком количестве и прокормить она их не способна. Потому и едут в богатые страны подметальщиками, проститутками, бандитами. Мне кажется, для своих детей вы бы такой доли не захотели. В Африке не помню в какой стране, женщинам тоже начали давать образование и у них сразу упала рождаемость, потому что женщины осознали себя личностью, и что у них есть другие интересы, кроме как нестись как курицы, и средствами контрацепции тоже научились пользоваться.
08:18:19 19-12-2024
Гость (06:15:18 19-12-2024) Местный люмпен-пролетариат ожидаемо начал вой про отсутствие... Ну если достаток - враг рождаемости, то самыми многодетными должны быть бомжи
10:19:46 19-12-2024
Гость (08:18:19 19-12-2024) Ну если достаток - враг рождаемости, то самыми многодетными ...
Так и есть - только они рожают и пишут отказную. Жена в шоке была. В роддоме лежала - привезли бомжичку которая родила исключительно здорового мальчика на 4 200 - написала отказную и уехала.
09:12:13 19-12-2024
Гость (06:15:18 19-12-2024) Местный люмпен-пролетариат ожидаемо начал вой про отсутствие... Не местный буржуй-эксплуататор, а провойте нам о количестве ваших отпрысков. Хотя бы одного-то навыли?
09:01:07 19-12-2024
А почему в Советском Союзе не было проблемы рождаемости?Население каждый год прирастало.Потому что была уверенность у людей в завтрашнем дне,была реальная забота государства о семье.Ты никогда не будешь безработным и тебе всегда предоставят жильё по месту работы,будь то общежитие или квартира.А сейчас?Выживай как знаешь,живи где хочешь,только одно враньё кругом про разные блага.А на деле видим ежедневный рост цен,тарифов,всевозможных поборов.Сейчас человеку одному прожить сложно,не говоря о семье.
18:00:03 19-12-2024
Афиноген (09:01:07 19-12-2024) А почему в Советском Союзе не было проблемы рождаемости?Насе... В СССР проблема с рождаемостью еще как была. Иначе не нужно было бы вводить т.н. "налог на яйца". Только и он не помог. Динамика рождаемости в СССР неуклонно снижалась после войны. Если в 1926 году коэффициент рождаемости был 44 на тысячу человек, то в 1976 уже только 18. Хотя уверенность в завтрашнем дне в то время, конечно, была больше, чем теперь. И это тоже на рождаемость влияет.
09:41:56 19-12-2024
Чем богаче страна, тем ниже рождаемость и чем беднее, тем выше рождаемость.
09:51:22 19-12-2024
Какой второй ребенок, ипотеки недоступные, зарплаты нищенские, обучение дорогое, на что содержать и рожать достойно?
16:25:47 19-12-2024
У нас с приятелем одинаковый семейный доход. Он покупает новую машину, я плачу за обучение ребенка. Он два раза в год едет отдохнуть с женой в Турцию, или Египет, я обновляю одежду и гаджеты ребенку... Так получилось, что не дал всевышний им детей. Иногда с ужасом думаю, а если бы детей было двое?
16:39:15 19-12-2024
Гость (16:25:47 19-12-2024) У нас с приятелем одинаковый семейный доход. Он покупает нов...
Где учится ваш ребенок? За что вы платите? Зачем вы ему гаджеты обновляете? Айфон новый вышел, а диточка со старым?
17:04:11 19-12-2024
Гость (16:39:15 19-12-2024) Где учится ваш ребенок? За что вы платите? Зачем вы ему ... Ребенок закончил универ и магистратуру. В Питере. Кроме телефона существует масса др. аппаратов. Плюс квартира, машинка нужна, благо права уже есть.