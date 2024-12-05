Путин заявил, что повысить рождаемость крайне сложно, но необходимо
Президент отметил, что не все зависит от России
05 декабря 2024, 20:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перелома демографической ситуации в стране. Его слова передает РИА Новости.
На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин подчеркнул, что нужно создать условия для увеличения рождаемости уже в следующем году.
Он отметил, что задача сложная и не все зависит от России.
"Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост", – сказал президент.
Путин призвал к мобилизации усилий для решения проблем с демографией.
21:24:14 05-12-2024
Вроде оковы проклятого тоталитарного прошлого тридцать лет как сброшены, а население всё вымирает и вымирает. Даже мигранты уже не спасают. Как же так?
06:13:30 06-12-2024
Кому необходимо, тот пусть и рожает.
08:44:41 06-12-2024
Расскажите ему кто-нибудь, что демографический переход необратим. Если на пальцах - когда рожать уже стали меньше, ухудшение условий жизни приведет не к увеличению рождаемости, а к еще большему ее падению. Так что в нынешней ситуации что бы кто ни говорил, с демографией ничего поделать не получится.
10:45:37 06-12-2024
Гость (08:44:41 06-12-2024) Расскажите ему кто-нибудь, что демографический переход необр... Демографический переход это сказочка глобалистов. Вырождение нужно прекратить!
10:55:52 06-12-2024
Гость (10:45:37 06-12-2024) Демографический переход это сказочка глобалистов. Вырождение... естественный отбор.
критерии его тоже меняются, часть новых даже и можно смело отнести к неестественным.
так что все просто. хотите чтобы ваш род пресекся - оправдывайте себя дороговизной, ипотекой, засильем идиотов вокруг.
а мы будем жить.
11:04:07 06-12-2024
Гость (10:45:37 06-12-2024) Демографический переход это сказочка глобалистов. Вырождение... меньше народу - больше кислороду
11:52:40 06-12-2024
Гость (10:45:37 06-12-2024) Демографический переход это сказочка глобалистов. Вырождение... Ага, и постиндустриальное общество тоже) И это, надо прекратить - так прекращайте. Родите десть или там пятнадцать, никто ведь не мешает и не запрещает. Но что-то мне подсказывает, что рожать будет кто угодно, но не вы. Это же так здорово - загребать жар чужими руками.
10:46:42 06-12-2024
как можно повысить рождаемость при усложнении жизни повсеместно? Жилье купить нереально, в магазине на покупку продуктов на семью из 4 человек не меньше 1500 надо. Да , государство помогает , но не всем , а только нуждающимся, а кто хочет жить в нужде? Ребенок очень дорогое удовольствие , и всяким депутатам невдомек и они искренне не понимают , почему люди не рожают. А потому что все хотят жить в комфортных условиях, у современного человека уже сложилось представление как это может быть. и плодить нищету героически , для угоды государства никто не желает, хоть какие плюшки предлагай, они все равно не покроют и части реальных затрат. Люди как рожали , так и рожают. По многу детей не хотят , потому что это тяжело, а зачем тянуть это ярмо, когда можно родить двоих и многое им дать. и любви и внимания , и достойное образование. Что хорошего высрать их шестеро на самовыпас, и кем они вырастут? В эпоху цифровизации и автоматизации не нужно много людей, а быть устрашающими для других стран можно и небольшим количеством умных ученых людей, грамотных руководителей. Все хотят жить в мягком климате , на юге или москве, а не в республике САХА. Но москва не резиновая , да и приезжих там теперь тьма . И вообще депутаты должны своим примером показывать как выйти из демографической ямы, рожать помногу, а где их детки , и дети их деток? Всех попрятали по заграницам, или тепленьким местечкам. Так что дураков нет . Копайте , как говориться картошку сами....