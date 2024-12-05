Путин заявил, что повысить рождаемость крайне сложно, но необходимо

Президент отметил, что не все зависит от России

05 декабря 2024, 20:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перелома демографической ситуации в стране. Его слова передает РИА Новости.

На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин подчеркнул, что нужно создать условия для увеличения рождаемости уже в следующем году.

Он отметил, что задача сложная и не все зависит от России.

"Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост", – сказал президент.

Путин призвал к мобилизации усилий для решения проблем с демографией.