Названа причина резкого подорожания огурцов в России

Только за неделю их цена выросла на 12%

10 февраля 2023, 10:39, ИА Амител

Фото: amic.ru

Огурцы стали лидером подорожания среди потребительских товаров, прибавив в цене 53,6% с начала года, а за последнюю неделю – 12,7%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

К 1 февраля 2023 года средние розничные цены на огурцы составляли 238,8 руб. за килограмм.

В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) пояснили, что огурцы подорожали по двум причинам. Во-первых, на это влияет сезонный цикл: зимой заметно сокращается количество выращиваемых овощей по сравнению с весенне-летним сезоном, при этом спрос на них "постоянно высокий".

"Во-вторых, к подорожанию огурцов привёл рост стоимости энергоресурсов: с 1 декабря 2022 года индексация тарифов на электроэнергию составила 9%. Доля энергоресурсов в себестоимости огурцов в круглогодичных тепличных хозяйствах, использующих технологию досвечивания, достигает 50%", – подчеркнули в союзе.

По мнению производителей, для смягчения данной ситуации необходимо рассмотреть вопрос о субсидировании энергозатрат для тепличных хозяйств.