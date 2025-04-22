Названа причина смерти Зураба Церетели

Скульптор ушел из жизни в окружении близких

22 апреля 2025, 14:35, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Причиной смерти скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца. Как сообщает Telegram-канал Shot, деятель искусств ушел из жизни в окружении близких в своей квартире в Москве.

По словам родных, 91-летний Церетели не имел каких-либо серьезных заболеваний, однако у него были проблемы, "характерные для такого возраста", в том числе и с сердцем. Серьезных жалоб накануне смерти у него не было.

В ближайшее время станет известно, когда и где пройдет церемония прощания с художником-монументалистом.