Умер Зураб Церетели

Решение о прощании и похоронах будет принято позже

22 апреля 2025, 12:43, ИА Амител

Зураб Церетели в 2023 году / Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил его помощник Сергей Шагулашвили.

По его словам, Церетели ушел из жизни минувшей ночью, около 02:00. Причину смерти он не уточнил. Решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. Начал активно работать в области монументального искусства с 1960-х годов. Автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово и другие.

С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Лауреат Ленинской и двух Госпремий СССР, народный художник СССР и России. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".