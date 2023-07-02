Названа причина взрыва батискафа "Титан"

К происшествию могли привести два фактора

02 июля 2023, 21:35, ИА Амител

Батискаф "Титан" / Фото: oceangate.com

Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Роман назвал причину взрыва батискафа "Титан", затонувшего на пути к останкам "Титаника". Его слова передает The Independent.

По словам специалиста, из-за конструкции каждое погружение формировало на корпусе батискафа трещины, которые поначалу были незаметны, но со временем становились больше и больше.

Также на силу давления могла оказать форма подводного аппарата.