НОВОСТИПроисшествия

Названа причина взрыва батискафа "Титан"

К происшествию могли привести два фактора

02 июля 2023, 21:35, ИА Амител

Батискаф "Титан" / Фото: oceangate.com
Батискаф "Титан" / Фото: oceangate.com

Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Роман назвал причину взрыва батискафа "Титан", затонувшего на пути к останкам "Титаника". Его слова передает The Independent.

По словам специалиста, из-за конструкции каждое погружение формировало на корпусе батискафа трещины, которые поначалу были незаметны, но со временем становились больше и больше.

Также на силу давления могла оказать форма подводного аппарата. 

Титан

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

22:02:07 02-07-2023

Это вообще ни о чем. Что, больше писать не чего?

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров