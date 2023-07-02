Названа причина взрыва батискафа "Титан"
К происшествию могли привести два фактора
02 июля 2023, 21:35, ИА Амител
Батискаф "Титан" / Фото: oceangate.com
Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Роман назвал причину взрыва батискафа "Титан", затонувшего на пути к останкам "Титаника". Его слова передает The Independent.
По словам специалиста, из-за конструкции каждое погружение формировало на корпусе батискафа трещины, которые поначалу были незаметны, но со временем становились больше и больше.
Также на силу давления могла оказать форма подводного аппарата.
22:02:07 02-07-2023
Это вообще ни о чем. Что, больше писать не чего?