Названа причина взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде

Пострадали, по последним данным, 25 человек

09 августа 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: "Подслушано Сергиев Посад"

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как пишет Mash, взрыв прогремел внутри ангара 40 на 40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Он полностью разрушен.

По информации канала, под завалами могут находиться люди. Пострадали, по последним данным, 25 человек.

Напомним, что на предприятии объявлена эвакуация всех зданий и цехов, в том числе и арендованных. На место прибыли сотрудники экстренных служб и силовики, глава округа Михаил Токарев, также выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.