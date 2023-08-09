Названа причина взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде
Пострадали, по последним данным, 25 человек
09 августа 2023, 15:35, ИА Амител
Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как пишет Mash, взрыв прогремел внутри ангара 40 на 40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Он полностью разрушен.
По информации канала, под завалами могут находиться люди. Пострадали, по последним данным, 25 человек.
Напомним, что на предприятии объявлена эвакуация всех зданий и цехов, в том числе и арендованных. На место прибыли сотрудники экстренных служб и силовики, глава округа Михаил Токарев, также выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
15:39:10 09-08-2023
Ну ладно, склад с пиротехникой. А то обычно кондиционеры бахают или трансформаторные будки. Всё ясно, расходимся
15:59:16 09-08-2023
Какая еще пиротехника, мы что, к праздникам готовимся?
16:21:17 09-08-2023
Ищите диверсантов, связанных в хохлами. Эта погань сейчас терракты везде устраивает.
16:41:58 09-08-2023
25 человек на складе? Ну-ну.
09:41:38 10-08-2023
странно, а по фото похоже на хлопок, а не взрыв
16:25:58 13-08-2023
Так в чем причина? Опять вода по тексту.