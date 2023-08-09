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Названа причина взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде

Пострадали, по последним данным, 25 человек

09 августа 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: "Подслушано Сергиев Посад"
Фото: "Подслушано Сергиев Посад"

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как пишет Mash, взрыв прогремел внутри ангара 40 на 40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Он полностью разрушен.

По информации канала, под завалами могут находиться люди. Пострадали, по последним данным, 25 человек.

Напомним, что на предприятии объявлена эвакуация всех зданий и цехов, в том числе и арендованных. На место прибыли сотрудники экстренных служб и силовики, глава округа Михаил Токарев, также выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Взрыв

Комментарии 6

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Гость

15:39:10 09-08-2023

Ну ладно, склад с пиротехникой. А то обычно кондиционеры бахают или трансформаторные будки. Всё ясно, расходимся

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Гость

15:59:16 09-08-2023

Какая еще пиротехника, мы что, к праздникам готовимся?

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Гость

16:21:17 09-08-2023

Ищите диверсантов, связанных в хохлами. Эта погань сейчас терракты везде устраивает.

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Гость

16:41:58 09-08-2023

25 человек на складе? Ну-ну.

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гость

09:41:38 10-08-2023

странно, а по фото похоже на хлопок, а не взрыв

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Гость

16:25:58 13-08-2023

Так в чем причина? Опять вода по тексту.

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