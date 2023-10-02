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Названа самая крупная иностранная компания, работающая в России

Восемь из десяти компаний в топе – фирмы из западных стран

02 октября 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Французская компания "Леруа Мерлен" возглавила топ крупнейших иностранных фирм, работающих в России. Рейтинг подготовил журнал Forbes.

Выручка строительных магазинов по итогам 2022 года составила 529,7 млрд рублей. Второе и третье места забрали табачные компании. Японская JT Group и американская Philip Morris International.

Также в пятерку крупнейших вошла PepsiCo и французская Elo Group, владеющая сетями "Ашан" и "Атак".

Восемь из десяти представителей топа – фирмы из стран Запада. Из Азии здесь есть компания из Японии и автопроизводитель Chery Automobile из Китая, который занимает десятое место.

Экономика

Комментарии 3

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Гость

09:48:23 02-10-2023

на самом деле весь мир принадлежит: БлэкРокк, СтейтСтритт, Вэнгард, Фиделити!.. и что самое интересное, то что эти 4 корпорации принадлежат друг другу!.. и если захотите найти учредителей одной из них, то не раскрутив все 4, у вас ни чего не выйдет...! а раскрутить сразу 4 крупнейшие корпорации, это нужно очень постараться!

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гостю

10:18:54 02-10-2023

Публичная компания — акционерное общество, акции которого обращаются на фондовом рынке свободно, без ограничений. Ты тоже можешь управлять миром, если захочешь.

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Гость

10:59:42 02-10-2023

ну, ну...

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