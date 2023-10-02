Названа самая крупная иностранная компания, работающая в России
Восемь из десяти компаний в топе – фирмы из западных стран
02 октября 2023, 08:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Французская компания "Леруа Мерлен" возглавила топ крупнейших иностранных фирм, работающих в России. Рейтинг подготовил журнал Forbes.
Выручка строительных магазинов по итогам 2022 года составила 529,7 млрд рублей. Второе и третье места забрали табачные компании. Японская JT Group и американская Philip Morris International.
Также в пятерку крупнейших вошла PepsiCo и французская Elo Group, владеющая сетями "Ашан" и "Атак".
Восемь из десяти представителей топа – фирмы из стран Запада. Из Азии здесь есть компания из Японии и автопроизводитель Chery Automobile из Китая, который занимает десятое место.
09:48:23 02-10-2023
на самом деле весь мир принадлежит: БлэкРокк, СтейтСтритт, Вэнгард, Фиделити!.. и что самое интересное, то что эти 4 корпорации принадлежат друг другу!.. и если захотите найти учредителей одной из них, то не раскрутив все 4, у вас ни чего не выйдет...! а раскрутить сразу 4 крупнейшие корпорации, это нужно очень постараться!
10:18:54 02-10-2023
Публичная компания — акционерное общество, акции которого обращаются на фондовом рынке свободно, без ограничений. Ты тоже можешь управлять миром, если захочешь.
10:59:42 02-10-2023
ну, ну...