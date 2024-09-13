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Названа самая популярная у россиян газировка

Ее покупают почти 30% опрошенных

13 сентября 2024, 08:41, ИА Амител

Крышки от бутылок / Фото: pxhere.com/ru/photo/650452
Крышки от бутылок / Фото: pxhere.com/ru/photo/650452

Согласно исследованию, проведенному аналитиками АТОЛ, россияне больше всего любят газировку со вкусом колы. В течение восьми месяцев 2024 года доля покупок таких напитков составила 27%.

На втором месте по популярности оказались газировки с апельсиновым вкусом – 23%. На третьем месте рейтинга – "Байкал", который выбирали в 13% случаев.

Каждая девятая покупка (11%) приходилась на "Тархун", а каждая десятая (10%) – на газировки со вкусом лайма и лимона. Еще по 3% покупателей предпочитали популярные в советское время "Дюшес" и "Буратино".

Интересно, что 2% россиян выбирали в магазинах газировку со вкусом манго.

На остальные вкусы газировок суммарно пришлось 8% продаж, пишет "Газета.ру".

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Комментарии 23

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Гость

08:55:22 13-09-2024

Живем в окружении 27% вражеских засланцев. Колу они пьют. "Уважаемые импортозаместители", стоит задуматься о запрещении напитка, как не скрептоносного и чуждого оставшимся 73% патриотов.

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Мусик

13:29:56 13-09-2024

Гость (08:55:22 13-09-2024) Живем в окружении 27% вражеских засланцев. Колу они пьют. "У... за демонстрацию символики кака-колы будем штрафы вводить?
и в бюджет +, и вам радость.
а по смыслу - пиво напиток пенный, фактически газировка.

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Гость

09:09:34 13-09-2024

Гость (08:55:22 13-09-2024) Живем в окружении 27% вражеских засланцев. Колу они пьют. "У... и перейти на сбитень

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Гость

09:56:36 13-09-2024

Гость (09:09:34 13-09-2024) и перейти на сбитень... Не, на чайный гриб!!)))

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Гость

10:11:34 13-09-2024

Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно покупать у наших врагов что-то???

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Гость

13:48:06 13-09-2024

Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... Стесняюсь спросить, вы уже выкинули в помоечку компьютер и пишете сюда со скрепного российского гаджета? Смартфон тоже утилизировали? У вас дома нет стиральной машинки, холодильника и прочих бытовых радостей? Так-то в любой технике да будет что-то вражеское. Машина у вас исключительно из российского производства деталей, лекарства вы тоже покупаете только российские, причем прослеживаете, чтобы и сырья вражеского там ни грамма не было. Ведь правда? Да, интернет тоже отключите - там почитай все оборудование импортное у провайдеров. Вы же патриот, только береста, только хардкор.

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Никита

19:59:56 13-09-2024

Гость (13:48:06 13-09-2024) Стесняюсь спросить, вы уже выкинули в помоечку компьютер и п... Согласен

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Гость

21:25:38 13-09-2024

Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... Ездить на авто американском, пользователя интернетом омериканском, технологиями которые придуманы за границей.

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Гость

22:41:00 13-09-2024

Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... Чел, ты спятил. Лол. 🤣🤣🤣

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патриот омереки

04:28:15 15-09-2024

Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... vodka balalaika don't drink our Coca Cola

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Гость

09:26:32 15-09-2024

Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... Ты о чем? Если такой патриотичный, выключи интернет и выброси телефон, пусть будет как в великом эсэсэсре

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Гость

10:18:46 13-09-2024

Только Кола, причём настоящая! Из Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

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Гость

10:28:49 13-09-2024

Гость (10:18:46 13-09-2024) Только Кола, причём настоящая! Из Казахстана, Узбекистана, К... Один из 27%

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Гость

10:44:07 13-09-2024

Гость (10:18:46 13-09-2024) Только Кола, причём настоящая! Из Казахстана, Узбекистана, К... Особенно из Казахстана настоящая, как и Мальборо.

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только квас

10:41:34 13-09-2024

сладкие газировки содержат сахар. Полторашка такого сладкого напитка содержит 4 стакана сахара песка
а один стакан газировки содержит стакан сахара песка. Можете себе представить если ребенок сьел стакан сахара песка в день что с его организмом делается?
пепси кола содержит вещество разьедающее все и желудок тоже
налейте стакан колы бросьте туда ржавые гайки и через пару дней вынете сверкающие новые гайки оттуда
вывод - пейте квас

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Гость

12:15:34 13-09-2024

только квас (10:41:34 13-09-2024) сладкие газировки содержат сахар. Полторашка такого сладкого... Пожалуйста, найди мне сейчас в магазине газировку с сахаром. В квасе его кстати не меньше. Было, когда он и в газировке был.

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Гость

12:25:13 13-09-2024

Гость (12:15:34 13-09-2024) Пожалуйста, найди мне сейчас в магазине газировку с сахаром.... сразу скажу лимонады грушевый, золотой ключик, ситро итд итп вообщем абсолютно все что газировано и сладко

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Гость

12:25:59 13-09-2024

а квас надо живого брожения брать. В мелких пекарнях продают, марийках и в ленте иногда бывает

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Алексей

14:39:00 13-09-2024

Кола зеро без сахара.Пей не обляпайся.

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Гость

09:03:24 14-09-2024

Гость (22:41:00 13-09-2024) Чел, ты спятил. Лол. 🤣🤣🤣... Воспитание не Эллочки Людоедочки?

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Рафаэль

12:25:17 15-09-2024

Лучший вкус Саяны или Саган гора . Этот вкус из детства как в автоматах .

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Михаил

14:48:51 15-09-2024

Я очень люблю колу . Интересно ,что после интенсивной тренировки многие спортсмены предпочитают кока-колу ,как энергетик . Я тоже иногда после пробежки на лыжах могу выпить бутылочку колы , она как изотоник тоже неплохо работает ...

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Василина

16:10:05 15-09-2024

Очень люблю колу , хоть и понимаю , что она вредная ... Но такая вкусная

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