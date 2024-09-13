Названа самая популярная у россиян газировка
Ее покупают почти 30% опрошенных
13 сентября 2024, 08:41, ИА Амител
Согласно исследованию, проведенному аналитиками АТОЛ, россияне больше всего любят газировку со вкусом колы. В течение восьми месяцев 2024 года доля покупок таких напитков составила 27%.
На втором месте по популярности оказались газировки с апельсиновым вкусом – 23%. На третьем месте рейтинга – "Байкал", который выбирали в 13% случаев.
Каждая девятая покупка (11%) приходилась на "Тархун", а каждая десятая (10%) – на газировки со вкусом лайма и лимона. Еще по 3% покупателей предпочитали популярные в советское время "Дюшес" и "Буратино".
Интересно, что 2% россиян выбирали в магазинах газировку со вкусом манго.
На остальные вкусы газировок суммарно пришлось 8% продаж, пишет "Газета.ру".
08:55:22 13-09-2024
Живем в окружении 27% вражеских засланцев. Колу они пьют. "Уважаемые импортозаместители", стоит задуматься о запрещении напитка, как не скрептоносного и чуждого оставшимся 73% патриотов.
13:29:56 13-09-2024
Гость (08:55:22 13-09-2024) Живем в окружении 27% вражеских засланцев. Колу они пьют. "У... за демонстрацию символики кака-колы будем штрафы вводить?
и в бюджет +, и вам радость.
а по смыслу - пиво напиток пенный, фактически газировка.
09:09:34 13-09-2024
Гость (08:55:22 13-09-2024) Живем в окружении 27% вражеских засланцев. Колу они пьют. "У... и перейти на сбитень
09:56:36 13-09-2024
Гость (09:09:34 13-09-2024) и перейти на сбитень... Не, на чайный гриб!!)))
10:11:34 13-09-2024
Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно покупать у наших врагов что-то???
13:48:06 13-09-2024
Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... Стесняюсь спросить, вы уже выкинули в помоечку компьютер и пишете сюда со скрепного российского гаджета? Смартфон тоже утилизировали? У вас дома нет стиральной машинки, холодильника и прочих бытовых радостей? Так-то в любой технике да будет что-то вражеское. Машина у вас исключительно из российского производства деталей, лекарства вы тоже покупаете только российские, причем прослеживаете, чтобы и сырья вражеского там ни грамма не было. Ведь правда? Да, интернет тоже отключите - там почитай все оборудование импортное у провайдеров. Вы же патриот, только береста, только хардкор.
19:59:56 13-09-2024
Гость (13:48:06 13-09-2024) Стесняюсь спросить, вы уже выкинули в помоечку компьютер и п... Согласен
21:25:38 13-09-2024
Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... Ездить на авто американском, пользователя интернетом омериканском, технологиями которые придуманы за границей.
22:41:00 13-09-2024
Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... Чел, ты спятил. Лол. 🤣🤣🤣
04:28:15 15-09-2024
Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... vodka balalaika don't drink our Coca Cola
09:26:32 15-09-2024
Гость (10:11:34 13-09-2024) Не пью coca-cola... И другим не советую. Как вообще можно по... Ты о чем? Если такой патриотичный, выключи интернет и выброси телефон, пусть будет как в великом эсэсэсре
10:18:46 13-09-2024
Только Кола, причём настоящая! Из Казахстана, Узбекистана, Киргизии.
10:28:49 13-09-2024
Гость (10:18:46 13-09-2024) Только Кола, причём настоящая! Из Казахстана, Узбекистана, К... Один из 27%
10:44:07 13-09-2024
Гость (10:18:46 13-09-2024) Только Кола, причём настоящая! Из Казахстана, Узбекистана, К... Особенно из Казахстана настоящая, как и Мальборо.
10:41:34 13-09-2024
сладкие газировки содержат сахар. Полторашка такого сладкого напитка содержит 4 стакана сахара песка
а один стакан газировки содержит стакан сахара песка. Можете себе представить если ребенок сьел стакан сахара песка в день что с его организмом делается?
пепси кола содержит вещество разьедающее все и желудок тоже
налейте стакан колы бросьте туда ржавые гайки и через пару дней вынете сверкающие новые гайки оттуда
вывод - пейте квас
12:15:34 13-09-2024
только квас (10:41:34 13-09-2024) сладкие газировки содержат сахар. Полторашка такого сладкого... Пожалуйста, найди мне сейчас в магазине газировку с сахаром. В квасе его кстати не меньше. Было, когда он и в газировке был.
12:25:13 13-09-2024
Гость (12:15:34 13-09-2024) Пожалуйста, найди мне сейчас в магазине газировку с сахаром.... сразу скажу лимонады грушевый, золотой ключик, ситро итд итп вообщем абсолютно все что газировано и сладко
12:25:59 13-09-2024
а квас надо живого брожения брать. В мелких пекарнях продают, марийках и в ленте иногда бывает
14:39:00 13-09-2024
Кола зеро без сахара.Пей не обляпайся.
09:03:24 14-09-2024
Гость (22:41:00 13-09-2024) Чел, ты спятил. Лол. 🤣🤣🤣... Воспитание не Эллочки Людоедочки?
12:25:17 15-09-2024
Лучший вкус Саяны или Саган гора . Этот вкус из детства как в автоматах .
14:48:51 15-09-2024
Я очень люблю колу . Интересно ,что после интенсивной тренировки многие спортсмены предпочитают кока-колу ,как энергетик . Я тоже иногда после пробежки на лыжах могу выпить бутылочку колы , она как изотоник тоже неплохо работает ...
16:10:05 15-09-2024
Очень люблю колу , хоть и понимаю , что она вредная ... Но такая вкусная