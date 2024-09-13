Названа самая популярная у россиян газировка

Ее покупают почти 30% опрошенных

13 сентября 2024, 08:41, ИА Амител

Крышки от бутылок / Фото: pxhere.com/ru/photo/650452

Согласно исследованию, проведенному аналитиками АТОЛ, россияне больше всего любят газировку со вкусом колы. В течение восьми месяцев 2024 года доля покупок таких напитков составила 27%.

На втором месте по популярности оказались газировки с апельсиновым вкусом – 23%. На третьем месте рейтинга – "Байкал", который выбирали в 13% случаев.

Каждая девятая покупка (11%) приходилась на "Тархун", а каждая десятая (10%) – на газировки со вкусом лайма и лимона. Еще по 3% покупателей предпочитали популярные в советское время "Дюшес" и "Буратино".

Интересно, что 2% россиян выбирали в магазинах газировку со вкусом манго.

На остальные вкусы газировок суммарно пришлось 8% продаж, пишет "Газета.ру".