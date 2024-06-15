Названа средняя зарплата водителей автобусов № 1 и 10 в Барнауле

"Горэлектротранс" продолжает искать новых шоферов и кондукторов

15 июня 2024, 13:59, ИА Амител

Автобус № 1 / Фото: мэрия Барнаула

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел совещание в "Горэлектротрансе", сообщили в мэрии.

Одной из тем встречи стал набор водителей и кондукторов на автобусы № 1 и 10.

Главный инженер МУП Александр Возный сказал, что вакансии размещают в СМИ, соцсетях и на билбордах. Также отметил, что водители этих маршрутов уже получили первую зарплату, которая в среднем составила 104 тысячи рублей.

Работы по набору водителей и кондукторов продолжаются.