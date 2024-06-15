Названа средняя зарплата водителей автобусов № 1 и 10 в Барнауле
"Горэлектротранс" продолжает искать новых шоферов и кондукторов
15 июня 2024, 13:59, ИА Амител
Автобус № 1 / Фото: мэрия Барнаула
Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел совещание в "Горэлектротрансе", сообщили в мэрии.
Одной из тем встречи стал набор водителей и кондукторов на автобусы № 1 и 10.
Главный инженер МУП Александр Возный сказал, что вакансии размещают в СМИ, соцсетях и на билбордах. Также отметил, что водители этих маршрутов уже получили первую зарплату, которая в среднем составила 104 тысячи рублей.
Работы по набору водителей и кондукторов продолжаются.
14:11:43 15-06-2024
ты меня называла..."
😆
14:25:36 15-06-2024
Очень достойная зарплата! Для Барнаула вообще просто отличная. Водители по- прежнему будут плакаться?
Если, конечно, это не статистика, а реальные деньги- большинство барнаульцев ваших жалоб тогда не поймет...
А вопрос у меня в другом. Почему как пустили 10- ку, маршрут номер 1 стал ходить намного хуже? Интервалы очень большие и по вечерам сходит с маршрута опять? Недолго музыка играла. Зачем перекидывать машины с маршрута на маршрут и " оголять" один чтобы запустить другой. Машин должно быть достаточно для обоих маршрутов!
16:34:53 15-06-2024
Гость (14:25:36 15-06-2024) Очень достойная зарплата! Для Барнаула вообще просто отлична... Почему же при такой "отличной зарплате" не хватает водителей на эти самые маршруты?😆
17:59:09 15-06-2024
Кхм ... (16:34:53 15-06-2024) Почему же при такой "отличной зарплате" не хватает водителей... Потому что на "коммерческих" маршрутах у водителей зарплаты ещё выше. А сопли и слёзы перевозчиков о нерентабельности и убыточности при существующих тарифах - словесный гон ...
23:37:02 15-06-2024
Гость (14:25:36 15-06-2024) Очень достойная зарплата! Для Барнаула вообще просто отлична... Нет водителей,кондукторов...
14:26:52 15-06-2024
Реально не идут работать больше, чем за сотку? Или опять работодатели врут?
14:28:49 15-06-2024
Не может быть !
14:30:09 15-06-2024
Не хватает водителей и поэтому их забрали на 10 маршрут с 1-го! Гениальное решение просто! Пока не пустили 10, первый ходил без нареканий.
14:43:48 15-06-2024
Мы эту контору не прокормим
08:33:14 16-06-2024
Гость (14:43:48 15-06-2024) Мы эту контору не прокормим ... Получается,мы для них а не они для нас?
15:27:08 15-06-2024
с сайта центра занятости
Водитель автобуса от 40800 до 51000 г Барнаул МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС" Г. БАРНАУЛА 07.05.2024
Водитель троллейбуса от 44200 до 55200 г Барнаул МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС" Г. БАРНАУЛА 23.05.2024
15:22:23 16-06-2024
Гость (15:27:08 15-06-2024) с сайта центра занятостиВодитель автобуса от 40800 д... ну так верно им 50 и зп начальника 250 вот вам и всем по 100
15:56:10 15-06-2024
Да вы шо! Не может быть! Им за маты и курение в салоне доплачивают
16:06:12 15-06-2024
В крае срочно надо повышать зарплату всем категориям! Дворников, учителей, рабочих, юристов, строителей и многих других разве хватает? АМИК:" В Алтайском крае за первые три месяца 2024 года выросла убыль населения. По данным Алтайкрайстата, за январь-март показатель увеличился на 1150 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года".
16:12:44 15-06-2024
У них там компания.Здравствуй,до свидания.Эксплуатация человека человеком.Кто кого кормит прочитай Карла Маркса,Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина.А пока паситесь...
16:14:08 15-06-2024
маршруты только возобновили, а среднюю зарплату уже посчитали? Ну и ну!
16:21:36 15-06-2024
104...может быть... Оплата наличкой...?
17:32:37 15-06-2024
Ох уж этот товарищ главный инженер... Когда 10 маршрут открыли? В июне если я правильно запомнил. В ГЭТе раньше 15 числа платили аванс, а 30/31 зарплату. И как за менее чем полмесяца водители 10-ки сумели накатать на сотню тысяч? Кто там сейчас главный по бухгалтерии и в ПЭО? Почему начальника обманули?
23:50:04 15-06-2024
Гость (17:32:37 15-06-2024) Ох уж этот товарищ главный инженер... Когда 10 маршрут откр... Следующая зарплата будет 50-60т и народ будет делать ноги...
18:34:05 15-06-2024
Сколько зарплата водил на других маршрутах? На тех, например, где берут наличкой, но необилечивают пассажиров? На тех, где матерят людей за то, что они не так как надо им рассчитываются. На тех, где норма перечислять дегьги на карту водиле?
Как у них? Сколько в карман чистыми кладут? Может по этому не идут в МУП, потому что там такой халявы нет?
19:00:53 15-06-2024
Гость (15:27:08 15-06-2024) с сайта центра занятостиВодитель автобуса от 40800 д... Зарплата здесь по-любому считается с переработками. Ни за что не поверю, что это за обычную 8-часовую смену с пятидневной рабочей неделей. Наверняка нужно пахать с 5 утра до 11 вечера и 7 дней в неделю. Так, конечно, и на средне-статистической работе сотку можно заработать. Без выходных и без отдыха. А когда вакансии заполнятся, и войдут в график, будут снова получать 50. Всё просто.
15:54:00 16-06-2024
Гость (19:00:53 15-06-2024) Зарплата здесь по-любому считается с переработками. Ни за чт... Назоаите вакансии в Барнауле, где за 8 часов 5 дней в неделю платят 50000.
Желающих будет хоть отбавляй!
20:32:07 15-06-2024
Я так подозреваю, сложили зарплату водителя, кондуктора, главбуха и директора. В среднем на каждого по 100 тыщ и получилось)))
21:31:35 15-06-2024
Априори (16:21:36 15-06-2024) 104...может быть... Оплата наличкой...? ... Точно. Муж ехал на 104 маршруте- "Валидатор сломался- платите наличкой". Мне сказал- я ему: "У тебя же проездной, ты уже оплатил проезды заранее." Другой раз я еду. Опять поборы. Я отказалась, сказав, что я купила проездной заа 1 000 руб. и проезд мной уже опдачен, денег наличкой нет. Рядом женщина возмутилась, что тоже только с проездным. Пройдя дальше по салону и не найдя желающих платить наличку, подошла к водителю, потыкаала вадидатор и, о чудо! Валидатор " ожил". Обилечивая меня, кондуктор высказала мне, что я ей испортила настроение...
23:57:58 15-06-2024
Про зарплату,бред,это сказки.
С трамвайки кондукторов дёргают на автобусы,чтобы перед мэрией не краснеть...
15:57:50 16-06-2024
Гость (23:57:58 15-06-2024) Про зарплату,бред,это сказки.С трамвайки кондукторов дёр... Зарплату кондукторов не озвучили.
Речь про водителей.
00:23:40 16-06-2024
Если они получают такие деньги, тогда почему туда работать никто не идёт?
15:52:59 16-06-2024
Не верю!
18:19:24 16-06-2024
Кхм ... (16:34:53 15-06-2024) Почему же при такой "отличной зарплате" не хватает водителей... Потому что это не правда. Устиоились с, отработала два дня и уволилась.
03:51:03 17-06-2024
Водителем любой работать может. Как можно им платить больше чем учёным и хирургам?
08:37:12 17-06-2024
Одни едят мясо, другие едят капусту, а по статистике все едят голубцы.
08:38:09 17-06-2024
Мой брат ,развелся, приехал в Барнаул, долго сидеть не стал, устроился кондуктором в трамвай. За 12 смен кондуктором получил 36000 на руки. Смена с 5 утра и до 14 ..по моему. И с 14 до 23 по моему, ну короче по пол дня.. проезд бесплатный, дежурка забирает и привозит. 12 выходов -36000 руб. В месяц 22-27 выходов...;считайте сами..