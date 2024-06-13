Жительница Барнаула восхитилась поездкой в автобусе № 53
Горожанка комфортно провела время в дороге и получила хороший настрой на работу
13 июня 2024, 13:15, ИА Амител
Жительница Барнаула проехалась на автобусе № 53 и осталась в восторге от поездки. Впечатлениями горожанка поделилась с amic.ru.
По ее словам, 13 июня в шесть утра она зашла в автобус, где ее и других пассажиров вежливо и доброжелательно встретила и обслужила кондуктор, а вдобавок порадовал и водитель, включивший приятную музыку.
"Поездка по маршруту № 53 долгая, а сегодня она пролетела незаметно... Мы комфортно провели время в дороге, получили хороший настрой на работу. Экипажу автобуса очень признательны за заботу о пассажирах", – отметила горожанка.
Она призвала руководителя этих сотрудников ценить их, достойно оплачивать труд и почаще награждать грамотами и благодарственными письмами.
13:18:57 13-06-2024
водитель даже не курил в автобусе, нееее, не может быть
13:23:40 13-06-2024
супруге водятла - 0,5 баллов за "креатив" очень уж слащаво отписалась...
13:41:44 13-06-2024
Ага, на конечной села и радостная, на Огнях пусть попробует залезть в эту банку
14:50:26 13-06-2024
Гость (13:41:44 13-06-2024) Ага, на конечной села и радостная, на Огнях пусть попробует ...
Ага, на конечной села в 6 утра, а на следующей вышла)))))
14:09:45 13-06-2024
"экипажу автобуса" ....как правиоло простые граждане врядли таак водятла с кондуктором называют, явно чувствуется пиар от заинтересованных лиц.
Как говорится, сам себя не похвалишь - ни кто не похвалит
14:36:15 13-06-2024
И даже в СИЗО Шеломенцеву стало на душе теплее....
20:19:27 13-06-2024
Холодное лето 53-го. Футы Пусть в 53м зимой прокатится в мороз.
23:22:35 13-06-2024
Верните 19
18:57:52 15-06-2024
Гость (23:22:35 13-06-2024) Верните 19... Отстань