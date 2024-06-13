Жительница Барнаула восхитилась поездкой в автобусе № 53

Горожанка комфортно провела время в дороге и получила хороший настрой на работу

13 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Автобус / Источник фото: unsplash.com

Жительница Барнаула проехалась на автобусе № 53 и осталась в восторге от поездки. Впечатлениями горожанка поделилась с amic.ru.

По ее словам, 13 июня в шесть утра она зашла в автобус, где ее и других пассажиров вежливо и доброжелательно встретила и обслужила кондуктор, а вдобавок порадовал и водитель, включивший приятную музыку.

"Поездка по маршруту № 53 долгая, а сегодня она пролетела незаметно... Мы комфортно провели время в дороге, получили хороший настрой на работу. Экипажу автобуса очень признательны за заботу о пассажирах", – отметила горожанка.

Она призвала руководителя этих сотрудников ценить их, достойно оплачивать труд и почаще награждать грамотами и благодарственными письмами.