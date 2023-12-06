Названа стоимость ОСАГО на новые сани Деда Мороза с включенной в полис Снегурочкой

Если транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге, то коэффициент территории составит 0,92

06 декабря 2023, 15:34, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Специалисты рассчитали стоимость ОСАГО на новые сани для Деда Мороза в 2024 году, сообщает страховой дом ВСК.

"ОСАГО Деду Морозу обойдется в два с половиной раза дороже, чем в прошлом году, – 1569 рублей. С включенной в полис Снегурочкой стоимость страховой программы составит 18 101 рубль", – говорится в сообщении.

Страховщики пояснили, что если транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге (Вологодская область), то коэффициент территории составит 0,92, а коэффициент возраст-стаж для такого опытного водителя – 0,83.

С учетом вписанной в полис внучки Снегурочки общая стоимость страховой программы снизилась – вместо 20 252 рублей она теперь составит 18 101 рубль.