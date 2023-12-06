Названа стоимость ОСАГО на новые сани Деда Мороза с включенной в полис Снегурочкой
Если транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге, то коэффициент территории составит 0,92
06 декабря 2023, 15:34, ИА Амител
Специалисты рассчитали стоимость ОСАГО на новые сани для Деда Мороза в 2024 году, сообщает страховой дом ВСК.
"ОСАГО Деду Морозу обойдется в два с половиной раза дороже, чем в прошлом году, – 1569 рублей. С включенной в полис Снегурочкой стоимость страховой программы составит 18 101 рубль", – говорится в сообщении.
Страховщики пояснили, что если транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге (Вологодская область), то коэффициент территории составит 0,92, а коэффициент возраст-стаж для такого опытного водителя – 0,83.
С учетом вписанной в полис внучки Снегурочки общая стоимость страховой программы снизилась – вместо 20 252 рублей она теперь составит 18 101 рубль.
"Внучка стала на год старше и опытнее – теперь она имеет один год полноценного стажа, поэтому базовая ставка уменьшилась до 6 405 рублей. За этот период ни разу не попала в ДТП, поэтому ниже стал коэффициент бонус-малус – 1", – пояснили в ВСК.
15:44:45 06-12-2023
Ледяную дурочку не допускать до управления возжами - огромная экономия. И вообще еще кто-то платит ОСАГО? Деньги девать некуда?
15:54:53 06-12-2023
Гость (15:44:45 06-12-2023) Ледяную дурочку не допускать до управления возжами - огромна... Козел ты, если ездишь за рулем без ОСАГО.
15:48:30 06-12-2023
коэффициент возраст-стаж для такого опытного водителя - 0,83.------ а корочки на право управления у этого длиннобородого есть, чтобы подтвердить стаж управления? а снедурочка пусть в лимузинах экскортничает))
15:51:11 06-12-2023
Неправильно все это! ОСАГО рассчитывают исходя из лошадиных сил, а у дедушки олени только в упряжке. Нет лошадей - нет страховки...