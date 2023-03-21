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Названа стоимость похорон в России в 2023 году

Стоимость складывается из нескольких факторов

21 марта 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Товары и услуги погребения в России могут превысить 50 тысяч рублей, рассказала "Ленте.ру" основательница и гендиректор "Похоронного дома № 1" в Санкт-Петербурге Елена Эльсалиева.

Стоимость складывается из нескольких факторов. Сама организация похорон состоит из трёх этапов: услуги по подготовке тела, ритуальные товары и транспорт.

"Среднюю стоимость ритуальных товаров и услуг назвать сложно. Каждая компания работает по своему прейскуранту. Цены зависят от населённого пункта, например, стоимость услуг по ритуальной подготовке в Санкт-Петербурге выше, чем стоимость этих же услуг в Ленинградской области. Примерная стоимость услуг и товаров для погребения и кремации в Санкт-Петербурге – от 50 000 рублей", – рассказала Эльсалиева.

Если платные услуги оказали коммерческие компании, то государство выдаёт компенсацию на погребение. Размер пособия в 2023 году – 7793,48 рубля. В ряде регионов предусмотрены коэффициенты и надбавки.

Если деньги совсем отсутствуют, то следует обратиться в службу по вопросам похоронного дела, организованную органами местного самоуправления.

Ранее директор Барнаульского крематория рассказал amic.ru, почему о похоронах нельзя молчать.

Комментарии 9

  • Размер пособия в 2023 году - 7793,48 рубля- это только на гроб хватит.. а остальное?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Стоимость похорон в Алтайском крае 100000 рублей минимум без учета памятника и оградки и прощального ужина
    21 марта, Гость   Ответить
  • не гоните про 100 000. У кого нет денег то можно отделаться значительно меньшими затратами. Стоимость гроба начинается от 2500 рублей. Если человек живет в деревне, то местным мужикам дашь по 1000 рублей на копку могилы. Одевают в свои же вещи. Поминки дело каждого, кто-то дома посидит семьей, кто-то ресторан отснимет. Если решите в прощальный зал пойти то примерно 4000 на 2 часа стоит прощание.
    21 марта, Гость   Ответить
  • А если не в деревне? За копку могилы отдали 5 000. Гроб купили за 7 500.В гроб все необходимо (покрывала и что там еще положено) 7 300. Катафалк до кладбища - 3 000 . Крест деревянный 3 500. Прощальный зал 4 000. Сколько -то еще за место на кладбище заплатили, плюс отпевание . Венки. По самым скромным подсчетам похороны дедушки обошлись в полтинник. Обед отдельно. Но там сумма очень скромная. Обедали дома, готовили сами. Дедушке было 93 года. Друзей живых у него уже не осталось. Поэтому на похоронах были только дети , внуки и правнуки.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Стоимость гроба начинается от 2500 рублей--- вы этот гроб за 2500 видели? Жуть жуткая
    21 марта, Гость   Ответить
  • Жуть жуткая -мне после смерти будет вообще пофиг , хоть в мешок засуньте.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Да можно просто в покрывало завернуть и на зарыть. Стремно , зато дешево
    21 марта, Гость   Ответить
  • жить дорого, болеть дорого, умереть тоже дорого
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А можно по пояс закопать и покрасить, сразу и памятник будет
    22 марта, Гость   Ответить
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