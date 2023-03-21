Названа стоимость похорон в России в 2023 году

Стоимость складывается из нескольких факторов

21 марта 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Товары и услуги погребения в России могут превысить 50 тысяч рублей, рассказала "Ленте.ру" основательница и гендиректор "Похоронного дома № 1" в Санкт-Петербурге Елена Эльсалиева.

Стоимость складывается из нескольких факторов. Сама организация похорон состоит из трёх этапов: услуги по подготовке тела, ритуальные товары и транспорт.

"Среднюю стоимость ритуальных товаров и услуг назвать сложно. Каждая компания работает по своему прейскуранту. Цены зависят от населённого пункта, например, стоимость услуг по ритуальной подготовке в Санкт-Петербурге выше, чем стоимость этих же услуг в Ленинградской области. Примерная стоимость услуг и товаров для погребения и кремации в Санкт-Петербурге – от 50 000 рублей", – рассказала Эльсалиева.

Если платные услуги оказали коммерческие компании, то государство выдаёт компенсацию на погребение. Размер пособия в 2023 году – 7793,48 рубля. В ряде регионов предусмотрены коэффициенты и надбавки.

Если деньги совсем отсутствуют, то следует обратиться в службу по вопросам похоронного дела, организованную органами местного самоуправления.

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