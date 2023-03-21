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Выгоревший на работе человек может умереть, заявил психотерапевт

Врач рассказал, как снять напряжение от постоянных переработок

21 марта 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Выгоревший на работе человек может умереть от инфаркта и инсульта, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" психотерапевт Евгений Фомин.

По его словам, выгорание от систематических переработок наносит серьёзный ущерб организму. Более того, при таком состоянии человеку трудно принимать решения и качественно исполнять свои трудовые обязанности.

"Человек перестаёт получать удовольствие от событий и явлений, которые прежде поднимали ему настроение или как минимум вызывали положительные эмоции", – сказал специалист.

Фомин рекомендовал снимать напряжение спортивными занятиями, дыхательными практиками и нервно-мышечной релаксацией по методике Джекобсона, а также не пренебрегать помощью специалистов.

Комментарии 7

  • О сексотерапии не надо забывать.
    21 марта, Гость   Ответить
  • выгорание это другое, это когда лет 7 трудишься в коллективе и видишь как он деградировал за эти годы, рабочий процесс стал простым, понятным и надоевшим, хуже горькой редьки
    21 марта, Гость   Ответить
  • рабочий процесс стал простым,---- меняйте работу
    21 марта, Гость   Ответить
  • выгорание это другое, это когда лет 7 трудишься в коллективе и видишь как он деградировал за эти годы, рабочий процесс стал простым, понятным и надоевшим, хуже горькой редьки Только не выходите из зоны комфорта. Как только выйдете, комфорт стырят, а зона будет маячить.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Я вам по секрету скажу — все умрут. Так природа задумала, что когда-то жизнь возьмёт и закончится :))
    21 марта, Гость   Ответить
  • Человек реально на работе деградирует, если не меняет её хотя бы раз в пять лет. Но это ооочень мало кто делает, привыкают к насиженному месту и уходить вроде как совсем не хочется, на новом месте ведь снова учиться нужно, мозги напрягать, а на старом- сидишь в одной поре и сидишь спокойно. А потом удивляются, что в 40 лет никому не нужны. Не конкурентноспособные становятся абсолютно.
    21 марта, Гость   Ответить
  • деградируют и молодым работать н е дают - дедовщина с стороны администрации, Это в Журавликах
    21 марта, Гость   Ответить
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