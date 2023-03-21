Выгоревший на работе человек может умереть, заявил психотерапевт

Врач рассказал, как снять напряжение от постоянных переработок

21 марта 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Выгоревший на работе человек может умереть от инфаркта и инсульта, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" психотерапевт Евгений Фомин.

По его словам, выгорание от систематических переработок наносит серьёзный ущерб организму. Более того, при таком состоянии человеку трудно принимать решения и качественно исполнять свои трудовые обязанности.

"Человек перестаёт получать удовольствие от событий и явлений, которые прежде поднимали ему настроение или как минимум вызывали положительные эмоции", – сказал специалист.

Фомин рекомендовал снимать напряжение спортивными занятиями, дыхательными практиками и нервно-мышечной релаксацией по методике Джекобсона, а также не пренебрегать помощью специалистов.