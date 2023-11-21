Названа возможная причина смерти Амана Тулеева
С молодости он страдал от травмы спины
21 ноября 2023, 19:45, ИА Амител
Фото: t.me/tsivilev_kuzbass
Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев мог умереть из-за осложнений, вызванных старой травмой. Об этом сообщает Mash Siberia.
В молодости, во время работы на железной дороге, Тулеева ударило по спине сорвавшимся рельсом. С этой травмой он боролся всю жизнь, перенес несколько операций, одну из которых – в Германии.
Незадолго до смерти Амана Тулеева госпитализировали. В больницу из-за его состояния не пускали родственников, при этом он созванивался с ними и узнавал, как дела. Хотел вернуться домой после лечения.
Прощание с Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Кемерове. В честь экс-главы региона запустят прощальный салют.
22:03:58 21-11-2023
"Рельс" - это он, мужской род
11:09:49 22-11-2023
У Вы ,жаль Амана Гумировича…