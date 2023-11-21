Названа возможная причина смерти Амана Тулеева

С молодости он страдал от травмы спины

21 ноября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: t.me/tsivilev_kuzbass

Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев мог умереть из-за осложнений, вызванных старой травмой. Об этом сообщает Mash Siberia.

В молодости, во время работы на железной дороге, Тулеева ударило по спине сорвавшимся рельсом. С этой травмой он боролся всю жизнь, перенес несколько операций, одну из которых – в Германии.

Незадолго до смерти Амана Тулеева госпитализировали. В больницу из-за его состояния не пускали родственников, при этом он созванивался с ними и узнавал, как дела. Хотел вернуться домой после лечения.

Прощание с Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Кемерове. В честь экс-главы региона запустят прощальный салют.