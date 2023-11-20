"Начальник Кузбасса". Как Тулеев "держал в кулаке" регион и сколько покушений пережил

Политическая карьера бывшего кемеровского губернатора полна интриг и противостояний

20 ноября 2023, 14:27, ИА Амител

Фото: vk.com/tuleev_aman

Как стало известно, в возрасте 79 лет умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Amic.ru вспомнил некоторые вехи биографии этого яркого политика, влияние и авторитет которого явно выходили за пределами данного региона и Сибири в целом.

Родился в Туркменбаши

В российскую политику Тулеев вошел в апреле 1991 года, когда, будучи одновременно председателем Кемеровского областного Совета народных депутатов и облисполкома, баллотировался на пост президента РСФСР. В Кузбассе он был довольно известной фигурой, после руководства транспортным отделом обкома КПСС, в 1988-1990 годах был начальником Кемеровской железной дороги. Надо сказать, что железная дорога для Кемеровской области, угольного региона – важнейший транспортный узел, от работы которого зависит прибыльность добычи угля.

Организаторские способности в сочетании с довольно жестким стилем руководства и высочайшей требовательностью позволили ему в 1990 году стать народным депутатом РСФСР и возглавить областной Совет. Здесь следует напомнить, что в ту пору в Кузбассе активизировалось шахтерское движение, которое, вопреки существовавшим тогда у непосвященной публики стереотипам, было далеко неоднородно. Одна часть шахтеров – была довольно активна и о ней достаточно широко писала печать – тяготела к демократическому движению. Другая – более "молчаливая" – была недовольна как существовавшими условиями труда, так и "рыночными" преобразованиями.

Тулеев представлял вторую группу руководителей шахт и их работников. Именно за счет их поддержки он и стал руководителем региона и получил поддержку на первых выборах президента России. Правда, на тех выборах он занял только четвертое место, набрав около 7% голосов, пропустив вперед Ельцина, Рыжкова, Жириновского. Но его запомнили.

Интересно, что родился Аман Гумирович (это сокращенный вариант его официальных имени-отчества – по паспорту он был Амангельды Молдагазыевич) 13 мая 1944 года в туркменском городе Красноводске, позднее переименованном в Туркменбаши – в честь президента республики Сапармурата Ниязова. И неформально в кемеровских кулуарах губернатора называли Кузбасс-баши.

Поддержал ГКЧП и был уволен

В августе 1991-го Тулеев поддержал ГКЧП, заявив врио президента СССР Геннадию Янаеву, что готов "подписаться под каждым словом" обращения комитета к советскому народу. Когда верх взяли условно "демократические" силы во главе с Борисом Ельциным, в российских регионах стали создаваться местные администрации вместо исполкомов. Разумеется, позиция регионального начальника в период 19-21 августа президента России не устроила и первым губернатором Кемеровской области после провала комитета был назначен лидер шахтерского движения Михаил Кислюк.

Однако на посту главы региона Кислюк проявил себя как слабый и довольно коррумпированный руководитель. В 1994 году на выборах в Заксобрание области уверенно победил образованный Тулеевым блок "Народовластие", Аман Гумирович стал председателем представительного органа и сразу начал борьбу против Кислюка.

Губернатора обвиняли в причастности к сомнительным процедурам приватизации предприятий, коррупции, незаконном обогащении. Учитывая резкое ухудшение условий труда в 1990-е годы, бурный рост цен и задержку зарплат, в регионе росла социальная напряженность. Кузбасские шахтеры неизменно участвовали в протестных акциях левой оппозиции как в области, так и в Москве.

Популярность Тулеева в регионе была просто фантастической, к тому же рейтинг губернатора Кислюка был крайне низким. Между тем приближались выборы главы администрации области. Поначалу президент РФ Ельцин решил назначить председателя кемеровского Заксобрания на должность российского министра по взаимодействию со странами – участницами СНГ, это случилось в августе 1996-го.

До этого Тулеев выдвигал свою кандидатуру на выборах президента РФ, однако в последний момент сошел с дистанции, призвав своих сторонников отдать голоса за лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Однако вымарать его фамилию из бюллетеней то ли не успели, то ли не захотели (кампания 1996-го, как многие помнят, чистотой, мягко говоря, не отличалась) и за председателя кемеровского Законодательного собрания отдали голоса 308 россиян.

Заставил Ельцина терпеть

Однако в области разгорались протесты, предприятия порой переходили в руки откровенно криминальных элементов, а бывший рабочий лидер Кислюк демонстрировал поразительное бессилие. И глава государства пошел на отчаянный шаг –1 июля 1997 года президентским указом Тулеев был назначен главой администрации Кемеровской области. 19 октября 1997 года он набрал на выборах губернатора 94,54% голосов.

Взаимоотношения с Ельциным были у кузбасского губернатора непростыми. Тулеев часто публично и жестко критиковал политику президента, вы 1999-м отказался принять от него государственную награду. Но Борис Николаевич вынужден был терпеть такого регионального начальника, потому что был уверен: кроме него, никто Кузбасс "в кулаке" не удержит.

В 2000 году Тулеев снова выдвигался в президенты РФ. Как позднее он уверял, чтобы "показать регион". Набрал он тогда 2,95% голосов. Впрочем, в своем Кузбассе он опередил победителя – Владимир Путина.

Он довольно успешно руководил чрезвычайно сложным шахтерским регионом до апреля 2018 года. В работе он использовал кнут и пряник, тонкие аппаратные игры и грубую силу. Несколько лет назад в интервью на вопрос о покушениях на его жизнь, сообщил, что официально было одно покушение.

"А неофициально… Да приходили-то через день. Просили отдать какое-то предприятие. Отдай то, отдай другое. Я вот когда пришел, шахты работали, а зарплаты шахтеры не получали. Почему? Потому что уголь проходил минимум через 150 посредников. Этот этому продал, этот тому – в итоге цена там высокая, а внизу – низкая. Шахта нерентабельная. Шахтер ничего не получает. Так если я убрал все эти банды, кто ж меня будет целовать? Это было очень опасно. Да и раз уж на то пошло, то и очень страшно. А если уж прямо говорить – Господь спас..." – рассказывал Тулеев.

В период его правления многие руководители крупных компаний, прежде чем начать бизнес в Кузбассе, должны были убедить в его полезности для региона. В декабре 2011-го областной Совет присвоил ему почетное звание "Народный губернатор".

Авторитет и авторитарный стиль

Многие наблюдатели называли методы правления авторитарными. Трудно с этим спорить. Но предложить иной стиль руководства в угледобывающем регионе, с местной спецификой и немалыми деньгами, не смог никто другой. Впрочем, время менялось, и даже такой "аппаратный волк", как Аман Тулеев, начал уставать. В 2010-е годы, как говорят, он дважды хотел покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. Но по разным причинам (однажды по настоятельной просьбе президента страны) оставался. В то время даже его оппоненты из КПРФ (сам глава региона с начала 2000-х стал сторонником "Единой России") признавали, что замены Аману Гумировичу пока нет и после него в регионе может наступить политический хаос и разгул криминала.

Когда 25 марта 2018 года произошла трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня", на Тулеева обрушился вал критики. Среди прочего, его обвиняли в неспособности "держать в узде" свое окружение, которое почувствовало, что "вожак" сдает и допускало недопустимые ранее вольности. Изменившимся реалиям требовался иной подход и другой руководитель. Прежние методы уже не действовали. Кузбасский начальник это прекрасно понимал.

1 апреля 2018-го в своем видеообращении Тулеев заявил об уходе в отставку. Его место занял Сергей Цивилев. Тулеевский период в истории Кузбасса, продолжавшийся почти 21 год, завершился.

После ухода с поста губернатора в прессе стали появляться различные отклики на его деятельность. Сайт BFM в декабре 2018-го привел некоторые из них. "При прошлом главе региона было много у власти производственников. Они, так или иначе, понимали, что такое производство, как это все работает, и как людям хотя бы дать выжить. Нынешнее руководство, на мой взгляд, это субъективно моя точка зрения, начало такой "марш" на строительство, благоустройство, на культурную жизнь, хотя мы всю жизнь были производственным регионом, и очень непонятно, почему именно с этого началось. Поэтому идет очень большой отток молодых специалистов", – рассказал сайту один из предпринимателей.

В своем телеграм-канале Сергей Цивилев написал, что Тулеев бы "ярким, неординарным человеком, всю жизнь посвятившим служению Кузбассу и России". Губернатор области отметил, что "он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса".

В комментариях в соцсетях граждане в большинстве положительно оценивают роль Тулеева.