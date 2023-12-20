Названа возможная причина смерти Дмитрия Пухляша Красилова
По данным СМИ, в крови артиста обнаружили следы алкоголя
20 декабря 2023, 20:40, ИА Амител
Причиной смерти Дмитрия Пухляша Красилова могла стать болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез. Об этом сообщает Baza.
По информации источника, в крови артиста обнаружили следы алкоголя. Также образцы взяли на экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в крови Красилова наркотики.
Предварительно установлено, что причиной смерти стала эндокринопатия. Окончательную причину эксперты установят после проведения необходимых исследований.
Напомним, что шоумена Дмитрия Красилова, который скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни, похоронят в родном городе Заринске.
Ранее поклонники артиста нашли пророчество в одной из его песен.
12:03:39 21-12-2023
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