Названа возможная причина смерти Дмитрия Пухляша Красилова

По данным СМИ, в крови артиста обнаружили следы алкоголя

20 декабря 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: Дмитрий Красилов / "ВКонтакте"

Причиной смерти Дмитрия Пухляша Красилова могла стать болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, в крови артиста обнаружили следы алкоголя. Также образцы взяли на экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в крови Красилова наркотики.

Предварительно установлено, что причиной смерти стала эндокринопатия. Окончательную причину эксперты установят после проведения необходимых исследований.

Напомним, что шоумена Дмитрия Красилова, который скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни, похоронят в родном городе Заринске.

Ранее поклонники артиста нашли пророчество в одной из его песен.