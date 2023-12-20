Поклонники Пухляша Красилова нашли в его последней песне пророческие строчки
Пользователи социальных сетей считают, что в композиции есть слова о возможных проблемах с сердцем
20 декабря 2023, 15:53, ИА Амител
Поклонники Дмитрия Красилова нашли в его последней песне "Астролог" пророческие строки. На теорию фанатов обратил внимание Пятый канал.
Пользователи социальных сетей считают, что в композиции есть слова о возможных проблемах с сердцем.
"Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце осколок. Все истины в вине ревели. Танцуешь на Венере", – говорится в песне.Напомним, что шоумена Дмитрия Красилова, который скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни, похоронят в родном городе Заринске. Точная дата пока не определена – предположительно, прощание состоится на выходных.
Перед смертью Пухляш рассказал о своей личной жизни – он признался, что "женат на работе", хотя в действительности его сердце свободно.
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