Названа возможная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

Предположительно, он скончался от острой сердечной недостаточности

10 ноября 2024, 22:30, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

Пресс-секретарь артиста SHAMAN Антон Коробков-Землянский ушел из жизни в результате сердечного приступа, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам источников канала, у 40-летнего журналиста не было проблем с сердцем.

О кончине Антона стало известно вечером 9 ноября, пишет Telegram-канал Baza. Согласно информации, Коробков-Землянский находился дома со своей супругой в квартире на проспекте Мира, когда внезапно почувствовал затруднение дыхания. Его жена незамедлительно вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти его жизнь.