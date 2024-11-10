Названа возможная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN
Предположительно, он скончался от острой сердечной недостаточности
10 ноября 2024, 22:30, ИА Амител
Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656
Пресс-секретарь артиста SHAMAN Антон Коробков-Землянский ушел из жизни в результате сердечного приступа, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам источников канала, у 40-летнего журналиста не было проблем с сердцем.
О кончине Антона стало известно вечером 9 ноября, пишет Telegram-канал Baza. Согласно информации, Коробков-Землянский находился дома со своей супругой в квартире на проспекте Мира, когда внезапно почувствовал затруднение дыхания. Его жена незамедлительно вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти его жизнь.
23:04:01 10-11-2024
Острая сердечная недостаточность - это прям хит среди причин смерти. Читал одного патологоанатома из какого-то небольшого городка. Он рассказывал, что ни фига в медицине не понимал, резать людей боялся. И в заключениях просто писал острая сердечная недостаточность. Так три года проработал, потом ушёл из медицыны
23:54:55 10-11-2024
Пусть теперь малохольный Навкинова парня берёт на пол ставки
14:20:49 11-11-2024
Побочка?
19:12:04 11-11-2024
Гость (14:20:49 11-11-2024) Побочка?...
Передоз!
14:22:34 11-11-2024
Прежде проблем с сердцем у него не было. Побочка (2020-2021)??