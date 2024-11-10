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Названа возможная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

Предположительно, он скончался от острой сердечной недостаточности

10 ноября 2024, 22:30, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656
Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

Пресс-секретарь артиста SHAMAN Антон Коробков-Землянский ушел из жизни в результате сердечного приступа, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам источников канала, у 40-летнего журналиста не было проблем с сердцем.

О кончине Антона стало известно вечером 9 ноября, пишет Telegram-канал Baza. Согласно информации, Коробков-Землянский находился дома со своей супругой в квартире на проспекте Мира, когда внезапно почувствовал затруднение дыхания. Его жена незамедлительно вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти его жизнь.

музыка утраты

Комментарии 5

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Гость

23:04:01 10-11-2024

Острая сердечная недостаточность - это прям хит среди причин смерти. Читал одного патологоанатома из какого-то небольшого городка. Он рассказывал, что ни фига в медицине не понимал, резать людей боялся. И в заключениях просто писал острая сердечная недостаточность. Так три года проработал, потом ушёл из медицыны

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Гость

23:54:55 10-11-2024

Пусть теперь малохольный Навкинова парня берёт на пол ставки

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Гость

14:20:49 11-11-2024

Побочка?

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Гость

19:12:04 11-11-2024

Гость (14:20:49 11-11-2024) Побочка?...
Передоз!

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Гость

14:22:34 11-11-2024

Прежде проблем с сердцем у него не было. Побочка (2020-2021)??

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