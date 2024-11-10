Умер пресс-секретарь певца SHAMAN
Врачи не смогли его спасти
10 ноября 2024, 17:50, ИА Амител
В Москве скончался Антон Коробков-Землянский, который был пресс-секретарем певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Baza.
Согласно информации, полученной от канала, Антон Коробков-Землянский, которому было 40 лет, ушел из жизни вечером 9 ноября. Он находился дома со своей женой в квартире на проспекте Мира, когда внезапно начал испытывать трудности с дыханием. Супруга вызвала скорую помощь, но прибывшие медики не смогли его спасти.
Информацию о смерти Коробкова-Землянского также подтвердил Александр Качан, директор Дронова.
До работы с SHAMAN Антон Коробков-Землянский занимал должность пресс-секретаря Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям в Европейской медиагруппе.
18:02:21 10-11-2024
Видимо, знал слишком много...
20:51:07 10-11-2024
Гость (18:02:21 10-11-2024) Видимо, знал слишком много...... Кто де те правду скажет...
20:53:30 10-11-2024
Гость (18:02:21 10-11-2024) Видимо, знал слишком много...... Нюхал слишком толстые дорожки, что там знать то?
02:34:03 11-11-2024
ну, геена огненная.