Умер пресс-секретарь певца SHAMAN

Врачи не смогли его спасти

10 ноября 2024, 17:50, ИА Амител

Антон Коробков-Землянский и SHAMAN / Фото: Baza

В Москве скончался Антон Коробков-Землянский, который был пресс-секретарем певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Baza.

Согласно информации, полученной от канала, Антон Коробков-Землянский, которому было 40 лет, ушел из жизни вечером 9 ноября. Он находился дома со своей женой в квартире на проспекте Мира, когда внезапно начал испытывать трудности с дыханием. Супруга вызвала скорую помощь, но прибывшие медики не смогли его спасти.

Информацию о смерти Коробкова-Землянского также подтвердил Александр Качан, директор Дронова.

До работы с SHAMAN Антон Коробков-Землянский занимал должность пресс-секретаря Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям в Европейской медиагруппе.