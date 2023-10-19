Названа возможная причина убийства родственников Стаса Намина
По подозрению в убийстве задержан старший сын музыканта
19 октября 2023, 13:51, ИА Амител
Фото: Mash
По подозрению в убийстве сына и тещи Стаса Намина задержан его старший сын Роман. Об этом сообщает Mash.
Предварительно установлено, что поводом для совершения двойного убийства стали имущественные споры. Сначала Роман расправился с 85-летней женщиной, а затем вышел на улицу и убил 30-летнего брата Артёма.
Делом занимается Следственный комитет и прокуратура. Подробности случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что тела убитых нашли на даче в Подмосковье.
14:13:56 19-10-2023
Если бы поехал бы Родину защищать, они были бы живы
14:55:20 19-10-2023
Опять из -за денег, опять из- за богатства.Вот они последствия навязанных нам жидовских ценностей.Раньше жили ,были совсем другие ориентиры,до такого не доходило,люди стремились своим трудом обеспечить свою жизнь.
17:47:07 19-10-2023
Прав был Михаил Афанасьевич - квартирный вопрос их испортил...
18:18:37 19-10-2023
Причина там одна - с башкой бардак. Из-за денег убить родственников - это с головой вообще не дружить.