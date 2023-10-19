Названа возможная причина убийства родственников Стаса Намина

По подозрению в убийстве задержан старший сын музыканта

19 октября 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: Mash

По подозрению в убийстве сына и тещи Стаса Намина задержан его старший сын Роман. Об этом сообщает Mash.

Предварительно установлено, что поводом для совершения двойного убийства стали имущественные споры. Сначала Роман расправился с 85-летней женщиной, а затем вышел на улицу и убил 30-летнего брата Артёма.

Делом занимается Следственный комитет и прокуратура. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что тела убитых нашли на даче в Подмосковье.