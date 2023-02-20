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Названо число младенцев на Алтае, которых по отказу не привили от туберкулёза

В республике растёт количество отказов от прививок

20 февраля 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Республике Алтай в 2022 году родилось 2405 детей, из них 100 не получили вакцинацию против туберкулёза, сообщают "Новости Горного Алтая".

"33 отказа и 67 медицинских отводов. Наибольшее количество отказов зарегистрировано в Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском и Усть-Коксинском районах", – рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

В ведомстве указали, что ребёнок без прививки рискует заболеть тяжёлой формой туберкулёза, которая может привести к смерти.

"Родители не должны отказываться от предлагаемых процедур, поскольку они помогают защитить малыша от серьёзных последствий инфекционных заболеваний в 95% случаев", – добавили в Роспотребнадзоре.

При этом подчеркнули, что количество отказов от прививок растёт с каждым годом.

Ранее главный фтизиатр Алтайского края рассказала amic.ru, где в регионе больше болеют туберкулёзом.

Комментарии 13

  • Может быть родители хотят привить ребенка попозже, когда убедятся, что он родился здоровым, и прививка ему не повредит. А то ведь помню предлагали привить новорожденного, когда я даже не видела еще своего ребенка и не знала, все ли с ним в порядке, нет ли проблем со здоровьем.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • когда я даже не видела еще своего ребенка и не знала, все ли с ним в порядке, нет ли проблем со здоровьем - а вы здоровье новорожденного определяли на глаз? Или как? Увидели - ага, у него, допустим, порок сердца, или диабет, или еще что? Это так работает?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну, конечно, не на глаз. Для этого обходят врачей уже через какое-то время после выписки - хирурга, невролога, гастроэнтеролога и т.д. И они уже определяют, есть ли у ребенка проблемы со здоровьем, из-за которых с прививками лучше подождать или нет.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а вообще, иногда даже на глаз мама может определить, все ли в порядке с ребенком или нет. Знакомая чувствовала, что с ее новорожденным не все в порядке, ощущала тоску, когда глядела на него. Врачи ей говорили, да вы все выдумываете, все с ним нормально. А потом только обнаружился порок сердца. Ребенок умер, не дожив до года.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • непривитых детей нельзя пускать в детсады, школы, на детские площадки итд. жалко их, но что сделать, если родители- идиоты? если не прививать детей, то всякие вирусы уничтожат человечество, неужели это непонятно? или эти горе-мамаши думают, что их семьи это не коснется?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • я вот прям не хочу от всей души, чтобы не привитые дети общались с моими!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Многие специально рожают дома, чтобы ребёнка не закалывали прививками сразу после рождения, не спрашивая родителей. Правильно делают.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Многие специально рожают дома, чтобы ребёнка не закалывали прививками сразу после рождения, не спрашивая родителей. Правильно делают. - Ага, роди в бетон) Кровотечение в родах - адью, мама. Развернулся ребенок в родовых путях - адью оба. Вот же буквально недавно так ребенок погиб, мать будут судить за причинение смерти по неосторожности, насколько помню. А так да, все правильно делают. Надо рожать дома, не ставить прививки, медициной не пользоваться и вообще жить в лесу, так экологичнее.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, если не прививать детей,то всякие вирусы уничтожат человечество-----------сами то подумали что написали,человечеству около 10 000 лет,прививки делают лет 100 и почему тогда без прививок еще человечество не вымерло
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Врачи после Ковида авторитет потеряли.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Туберкулёз социальная болезнь. Как педикулез, спид и обезьянья оспа.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, что за порок сердца был у ребенка?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, чтобы не привитые дети общались с моими! ----- А чего Вы боитесь то? Ваши же дети привиты, им инфекция не страшна.
    21 февраля, Гость   Ответить
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