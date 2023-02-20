Названо число младенцев на Алтае, которых по отказу не привили от туберкулёза

В республике растёт количество отказов от прививок

20 февраля 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Республике Алтай в 2022 году родилось 2405 детей, из них 100 не получили вакцинацию против туберкулёза, сообщают "Новости Горного Алтая".

"33 отказа и 67 медицинских отводов. Наибольшее количество отказов зарегистрировано в Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском и Усть-Коксинском районах", – рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

В ведомстве указали, что ребёнок без прививки рискует заболеть тяжёлой формой туберкулёза, которая может привести к смерти.

"Родители не должны отказываться от предлагаемых процедур, поскольку они помогают защитить малыша от серьёзных последствий инфекционных заболеваний в 95% случаев", – добавили в Роспотребнадзоре.

При этом подчеркнули, что количество отказов от прививок растёт с каждым годом.

Ранее главный фтизиатр Алтайского края рассказала amic.ru, где в регионе больше болеют туберкулёзом.