Главный фтизиатр рассказала, где в Алтайском крае больше болеют туберкулезом

Как после реорганизации туберкулёзной службы в Алтайском крае будут лечить больных

25 января 2023, 12:03, ИА Амител

В Алтайском крае больше всего пациентов с туберкулёзом приходится на сельскую местность, рассказала в "Переговорке" на amic.ru Елена Анисимова, главный фтизиатр региона. Она объяснила, почему так происходит и как после реорганизации туберкулёзной службы будут лечить больных. "Станет проще", – уверена Елена Анисимова. Посмотрев видео, вы узнаете почему.

Также она рассказала, к какому сроку должна произойти реорганизация службы, и каким был опыт других регионов. Алтайский край опять оказался особенным.

Поговорили и о том, сколько всего пациентов с туберкулёзом в Алтайском крае и почему всё чаще заболевают молодые люди из обеспеченных семей. Елена Анисимова рассказала, кто в особой зоне риска, увеличивается ли риск заболеть туберкулёзом у тех, кто перенёс ковид, насколько эффективно лечение и насколько вообще опасна сегодня эта болезнь.

Полную версию "Переговорки" смотрите на amic.ru 26 января.