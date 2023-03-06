Названо число мужчин в Барнауле, не желающих что-нибудь дарить женщинам на 8 Марта

Всё больше россиян отказываются от традиции делать подарки на гендерные праздники

06 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: liveinternet.ru

В 2023 году каждый третий мужчина не собирается делать подарки и дарить цветы женщинам на 8 Марта, сообщает SuperJob.

"Всё больше россиян отказываются от традиции вручать презенты на так называемые гендерные праздники. В этом году 39% мужчин не собираются делать подарки и дарить букеты в Международный женский день – это больше, чем когда-либо. Среди женщин число тех, кто не планирует никого одаривать, составляет 40%", – выяснили социологи.

Мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 Марта своим жёнам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), а женщины – мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

В среднем мужской бюджет на поздравление составит 7400 рублей: 4100 рублей на подарки и 3300 – на цветы. Женщины на эти цели в среднем потратят 5400 рублей – 3000 и 2400 рублей на подарки и цветы соответственно.

Примечательно, что по сравнению с 2022 годом средний бюджет на подарок снизился на 400 рублей, а на цветы, напротив, вырос на 300 рублей.

Опрос проводился с 28 февраля по 3 марта 2023 года среди 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.