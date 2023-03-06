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Названо число мужчин в Барнауле, не желающих что-нибудь дарить женщинам на 8 Марта

Всё больше россиян отказываются от традиции делать подарки на гендерные праздники

06 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: liveinternet.ru
Фото: liveinternet.ru

В 2023 году каждый третий мужчина не собирается делать подарки и дарить цветы женщинам на 8 Марта, сообщает SuperJob.

"Всё больше россиян отказываются от традиции вручать презенты на так называемые гендерные праздники. В этом году 39% мужчин не собираются делать подарки и дарить букеты в Международный женский день – это больше, чем когда-либо. Среди женщин число тех, кто не планирует никого одаривать, составляет 40%", – выяснили социологи.

Мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 Марта своим жёнам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), а женщины – мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

В среднем мужской бюджет на поздравление составит 7400 рублей: 4100 рублей на подарки и 3300 – на цветы. Женщины на эти цели в среднем потратят 5400 рублей – 3000 и 2400 рублей на подарки и цветы соответственно.

Примечательно, что по сравнению с 2022 годом средний бюджет на подарок снизился на 400 рублей, а на цветы, напротив, вырос на 300 рублей.

Опрос проводился с 28 февраля по 3 марта 2023 года среди 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

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Комментарии 11

  • Милый, что ты подаришь мне на 8 Марта? Вы... ( отдам супружеский долг)! Тоже мне подарок нашел. Ну и ходи как дура без подарка.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Настоящий Мужчина обязательно поздравить свою Женщину -ДЕЛО ЧЕСТИ!
    06 марта, Гость   Ответить
  • И не свою тоже)))
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, и дело его достоинства.
    06 марта, Гость   Ответить
  • гендерный праздник. противненько как-то звучит.
    06 марта, Гость   Ответить
  • До восьмого марта * Недалече гресть * Ну готовьтесь девки * Да свершится месть
    06 марта, Гость   Ответить
  • Надо бороться с внутренней жабой! Иначе жаба поборет тебя...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Напомню девушкам - жмотам и жлобам не даем!
    06 марта, Гость   Ответить
  • "жмотам и жлобам не даем!" ---- Гость, вы не замужем что-ли? У замужних бюджет общий, т.ч. о каком жмотстве может идти речь - сколько хочешь трать на себя и когда хочешь, не дожидаясь праздников.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Зинка не дала мне * Людка не дала * А дала Анжела * Честь ей и хвала
    06 марта, Гость   Ответить
  • Праздник - всегда возможность проверить, как к вам относятся мужчины, которые рядом. Если дорожит отношениями – будет рад оказать внимание подарком. Если нет – ищет повод, чтобы не потратиться финансово и эмоционально.
    06 марта, Гость   Ответить
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