Названо число мужчин в Барнауле, не желающих что-нибудь дарить женщинам на 8 Марта
Всё больше россиян отказываются от традиции делать подарки на гендерные праздники
06 марта 2023, 13:45, ИА Амител
В 2023 году каждый третий мужчина не собирается делать подарки и дарить цветы женщинам на 8 Марта, сообщает SuperJob.
"Всё больше россиян отказываются от традиции вручать презенты на так называемые гендерные праздники. В этом году 39% мужчин не собираются делать подарки и дарить букеты в Международный женский день – это больше, чем когда-либо. Среди женщин число тех, кто не планирует никого одаривать, составляет 40%", – выяснили социологи.
Мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 Марта своим жёнам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), а женщины – мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).
В среднем мужской бюджет на поздравление составит 7400 рублей: 4100 рублей на подарки и 3300 – на цветы. Женщины на эти цели в среднем потратят 5400 рублей – 3000 и 2400 рублей на подарки и цветы соответственно.
Примечательно, что по сравнению с 2022 годом средний бюджет на подарок снизился на 400 рублей, а на цветы, напротив, вырос на 300 рублей.
Опрос проводился с 28 февраля по 3 марта 2023 года среди 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.
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