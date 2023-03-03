Amic.ru выяснил, какие будут расценки на цветы перед Международным женским днём

03 марта 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: Арина Белобородова

Цветы на 8 Марта в Барнауле в этом году обойдутся недёшево. По сравнению с 2022-м их стоимость увеличилась от 10 до 30%, об этом корреспондентам amic.ru сообщили сразу в нескольких цветочных магазинах. Продавцы говорят: 70-сантиметровая красная роза родом из Голландии в среднем сейчас стоит около 300 руб. При этом сайты объявлений пестрят предложениями купить такой цветок всего за 80-100 рублей. Флористы с уверенностью заявляют: это обман, покупателей просто дурят. Как не попасть впросак на Международный женский день и во сколько обойдётся букет, который точно будет не стыдно подарить, разбирался amic.ru.

Хватит ли на всех желающих цветов на 8 Марта?

Из-за сложной политической обстановки и непрекращающихся санкций были опасения, что в России в канун 8 Марта может возникнуть дефицит цветов. Однако прогнозы не оправдались: в цветочных магазинах Барнаула настолько богатый ассортимент цветов, в том числе и заморских, что может закружиться голова. Единственное, в этом году в Алтайский край завезли меньше обычного бордовых эквадорских роз: не успели нарасти, а те, что успели, быстро разобрали по всему миру, объясняет консультант магазина "Цветы любви".

Но их есть чем заменить, успокаивают флористы, так что цветов хватит на всех. Куда сложнее сказать, каким будет в этом году спрос, так как цены существенно увеличились.

"Что касается покупательной способности у людей, она снизилась, а с ней и уровень продаж, но конкуренция она как была, так и остаётся. У нас возникали проблемы с расходными материалами, доставкой цветов, но они были не критичные, со временем всё решилось", – рассказала консультант "Мира Цветов" Екатерина.

О том, что к Международному женскому дню цены "будут кусаться", голландцы предупреждали ещё осенью – тогда у них поднялись цены на энергоносители. Так что здесь никаких сюрпризов не было, отмечает владелец цветочного магазина "Контора декора" Татьяна Ускова.

Кроме того, в преддверии праздников цены повышаются ежегодно, говорит предприниматель. В этом году первый скачок произошёл накануне 14 февраля и держался на этом уровне до марта. Ближе к Международному женскому дню цветы подорожали ещё раз – на 10-15%.

"Перед 8 Марта цветы традиционно дорожают на фоне увеличения спроса, это обычная практика. Обычно повышение начинается за неделю, за две до праздника. Все эти поставки цветов к нам приходят уже по повышенной стоимости. Но после того как праздник пройдёт, цены на новые поставки опустятся на прежний уровень, соответственно, и у нас цветы будут дешевле", – говорит Татьяна Ускова.

Сколько будет стоить букет на Международный женский день?

Разброс цен довольно большой. Флористы отмечают, что стоимость зависит от уровня салона и качества цветка. Например, 70-сантиметровая бордовая роза премиум-класса в "Мире Цветов", "Флорис" и "Цветах любви" сейчас стоит порядка 299 рублей. Цены на белые, розовые, жёлто-оранжевые розы стартуют от 179 рублей. Презентабельный многосоставной букет с розами, хризантемами, эустомой и зеленью обойдётся примерно в три тысячи рублей. Чем он будет шикарнее, тем выше цена.

"У нас самые ходовые розы от ГК "Горкунов" и эквадорские. Лучше всего берут Pink Floyd, Explorer. Они, как видите, по 300 рублей. Перед праздником цена, конечно, ещё вырастет", – отмечает консультант "Мира Цветов" Екатерина.

В магазине цветов "Азалия" гербера стоит 201 рубль. Цена на лилию установилась на отметке 600 рублей против прежних 500. Но больше всего "прибавила" эустома – сейчас она стоит почти 360 рублей против прошлогодних 200. Розы здесь от 79 до 189 рублей.

Процент российских тюльпанов на стендах барнаульских магазинов в этом году близится к 100%. Эти цветы в зависимости от сорта сейчас предлагают за 80-100 рублей. Раньше их преимущественно поставляли из Голландии, Эквадора и Франции. Сейчас цены на них "кусаются" и магазины всё чаще делают выбор в пользу тюльпанов, выращенных в Краснодаре, Ставрополе, Новосибирске. При этом флористы отмечают, что отечественные тюльпаны всё-таки проигрывают голландским стойкостью, цветом и пышностью бутона.

"Конечно, цены растут, например, в том году кустовая хризантема стоила 250-300 рублей, и эта цена держалась год. А сейчас ценник 350 рублей, и производители оптовую цену не снижают", – отметила консультант "Цветы Опт" Наталья.

Флористы отмечают, что самые качественные розы всегда приходили из Эквадора и Голландии. Но теперь и в Новосибирске стали выращивать прекрасные цветы, которые меньше чем за год успели завоевать рынок. Их стойкость и красоту отмечают все флористы. Однако в канун 8 Марта на рынок попадает продукция и из Казахстана. Эти розы по качеству значительно хуже своих "собратьев". Но именно их сейчас и пытаются продавать под видом элитных иностранных сортов по привлекательным ценам на Avito.

"Ну не может голландская или эквадорская роза стоить 80 или 120 рублей. Нет таких даже оптовых цен. Сейчас на Avito под видом качественных роз людям предлагают казахстанские, но они стоят значительно меньше – не больше недели. Для сравнения: эквадорская роза при правильном уходе может стоять и две, и даже три недели. Народ просто дурят. Я знаю, что в прошлом году были и случаи мошенничества, когда люди перевели предоплату, а букетов так и не дождались", – подчеркнул владелец одного из цветочных магазинов, который занимается этим бизнесом более 25 лет.

Арина Белобородова и Анастасия Лучкина