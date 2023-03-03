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Подорожают ли цветы к 8 Марта в Барнауле и во сколько обойдётся букет?

Amic.ru выяснил, какие будут расценки на цветы перед Международным женским днём

03 марта 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: Арина Белобородова
Фото: Арина Белобородова

Цветы на 8 Марта в Барнауле в этом году обойдутся недёшево. По сравнению с 2022-м их стоимость увеличилась от 10 до 30%, об этом корреспондентам amic.ru сообщили сразу в нескольких цветочных магазинах. Продавцы говорят: 70-сантиметровая красная роза родом из Голландии в среднем сейчас стоит около 300 руб. При этом сайты объявлений пестрят предложениями купить такой цветок всего за 80-100 рублей. Флористы с уверенностью заявляют: это обман, покупателей просто дурят. Как не попасть впросак на Международный женский день и во сколько обойдётся букет, который точно будет не стыдно подарить, разбирался amic.ru.

Хватит ли на всех желающих цветов на 8 Марта?

Из-за сложной политической обстановки и непрекращающихся санкций были опасения, что в России в канун 8 Марта может возникнуть дефицит цветов. Однако прогнозы не оправдались: в цветочных магазинах Барнаула настолько богатый ассортимент цветов, в том числе и заморских, что может закружиться голова. Единственное, в этом году в Алтайский край завезли меньше обычного бордовых эквадорских роз: не успели нарасти, а те, что успели, быстро разобрали по всему миру, объясняет консультант магазина "Цветы любви".

Но их есть чем заменить, успокаивают флористы, так что цветов хватит на всех. Куда сложнее сказать, каким будет в этом году спрос, так как цены существенно увеличились.

"Что касается покупательной способности у людей, она снизилась, а с ней и уровень продаж, но конкуренция она как была, так и остаётся. У нас возникали проблемы с расходными материалами, доставкой цветов, но они были не критичные, со временем всё решилось", – рассказала консультант "Мира Цветов" Екатерина.

О том, что к Международному женскому дню цены "будут кусаться", голландцы предупреждали ещё осенью – тогда у них поднялись цены на энергоносители. Так что здесь никаких сюрпризов не было, отмечает владелец цветочного магазина "Контора декора" Татьяна Ускова.

Кроме того, в преддверии праздников цены повышаются ежегодно, говорит предприниматель. В этом году первый скачок произошёл накануне 14 февраля и держался на этом уровне до марта. Ближе к Международному женскому дню цветы подорожали ещё раз – на 10-15%.

"Перед 8 Марта цветы традиционно дорожают на фоне увеличения спроса, это обычная практика. Обычно повышение начинается за неделю, за две до праздника. Все эти поставки цветов к нам приходят уже по повышенной стоимости. Но после того как праздник пройдёт, цены на новые поставки опустятся на прежний уровень, соответственно, и у нас цветы будут дешевле", – говорит Татьяна Ускова.

Сколько будет стоить букет на Международный женский день?

Разброс цен довольно большой. Флористы отмечают, что стоимость зависит от уровня салона и качества цветка. Например, 70-сантиметровая бордовая роза премиум-класса в "Мире Цветов", "Флорис" и "Цветах любви" сейчас стоит порядка 299 рублей. Цены на белые, розовые, жёлто-оранжевые розы стартуют от 179 рублей. Презентабельный многосоставной букет с розами, хризантемами, эустомой и зеленью обойдётся примерно в три тысячи рублей. Чем он будет шикарнее, тем выше цена.

"У нас самые ходовые розы от ГК "Горкунов" и эквадорские. Лучше всего берут Pink Floyd, Explorer. Они, как видите, по 300 рублей. Перед праздником цена, конечно, ещё вырастет", – отмечает консультант "Мира Цветов" Екатерина.

В магазине цветов "Азалия" гербера стоит 201 рубль. Цена на лилию установилась на отметке 600 рублей против прежних 500. Но больше всего "прибавила" эустома – сейчас она стоит почти 360 рублей против прошлогодних 200. Розы здесь от 79 до 189 рублей.

Процент российских тюльпанов на стендах барнаульских магазинов в этом году близится к 100%. Эти цветы в зависимости от сорта сейчас предлагают за 80-100 рублей. Раньше их преимущественно поставляли из Голландии, Эквадора и Франции. Сейчас цены на них "кусаются" и магазины всё чаще делают выбор в пользу тюльпанов, выращенных в Краснодаре, Ставрополе, Новосибирске. При этом флористы отмечают, что отечественные тюльпаны всё-таки проигрывают голландским стойкостью, цветом и пышностью бутона.

"Конечно, цены растут, например, в том году кустовая хризантема стоила 250-300 рублей, и эта цена держалась год. А сейчас ценник 350 рублей, и производители оптовую цену не снижают", – отметила консультант "Цветы Опт" Наталья.

Флористы отмечают, что самые качественные розы всегда приходили из Эквадора и Голландии. Но теперь и в Новосибирске стали выращивать прекрасные цветы, которые меньше чем за год успели завоевать рынок. Их стойкость и красоту отмечают все флористы. Однако в канун 8 Марта на рынок попадает продукция и из Казахстана. Эти розы по качеству значительно хуже своих "собратьев". Но именно их сейчас и пытаются продавать под видом элитных иностранных сортов по привлекательным ценам на Avito.

"Ну не может голландская или эквадорская роза стоить 80 или 120 рублей. Нет таких даже оптовых цен. Сейчас на Avito под видом качественных роз людям предлагают казахстанские, но они стоят значительно меньше – не больше недели. Для сравнения: эквадорская роза при правильном уходе может стоять и две, и даже три недели. Народ просто дурят. Я знаю, что в прошлом году были и случаи мошенничества, когда люди перевели предоплату, а букетов так и не дождались", – подчеркнул владелец одного из цветочных магазинов, который занимается этим бизнесом более 25 лет.

Арина Белобородова и Анастасия Лучкина

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Комментарии 27

  • Естественно подорожают, в нашей стране что дешевеет?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Поправьте меня, но страна уже не наша с 1991 года. Давно уже она приватизирована на кого надо...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Мужчины,подарите лучше деньгами(ту часть,которую на цветы планировали),а на цветы пусть комерсы-хапуги цветочные любуются(как они вянут в ведрах у них)!Сейчас начнется 1 тюльпан-1.000.000 руб.Если,что пишу от лица девушки:):):)
    03 марта, Гость   Ответить
  • заказал тюльпаны по 80 рублей. в день Х поеду, заберу, рассчитаюсь.
    03 марта, Гость   Ответить
  • .Если,что пишу от лица девушки:):):) ----- а почему девушка сама не может написать? у нее лапки?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Пишу от себя ну и лапки есть. деньги лучший подарок.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в день Х поеду, заберу --- А день X видимо будет числа 15-го марта?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Деньги лучший подарок только для нищих девушек, которые питаются дошираком. Подарите им коробку этого "лакомства". А нормальные девушки любят цветы.
    03 марта, Гость   Ответить
  • А давайте барыг обманем! Дамам цветы будем дарить 23 февраля, а мужикам носки и пену для бритья - 8 марта...
    03 марта, Гость   Ответить
  • А день X видимо будет числа 15-го марта?----- откуда такая тупая мысль? вы Кошкина?
    03 марта, Гость   Ответить
  • А нормальные девушки любят цветы- я считаю себя нормальной девушкой. Цветы люблю. Но уже лет пять прошу мне их не дарить, так как дома собака и она их жрет и переворачивает вазу по 100500 раз в день. Когда дарят на работе - оставляю букет в офисе
    03 марта, Гость   Ответить
  • Денег на цветы нет - хочу ненормальную девушку о_О
    03 марта, Гость   Ответить
  • Денег на цветы нет - Ни денег ни цветов? дружите с рукой своей тогда.
    03 марта, Гость   Ответить
  • она их жрет и переворачивает вазу по 100500 раз в день - не судьба воспитать нормально собаку это печаль
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Для "особо одаренных юмористов"я та девушка и есть!!!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "нормальные"-это инстасамки?!))))Ну да...букет нужен....фото нужен...в инсту слив нужен,чтобы доказать всему миру из 3-подписчиков,что шпилят её не за просто так:))))))))))))))))))))
    03 марта, Гость   Ответить
  • Нормальный мужик и цветы купит и подарок и внимание с лаской/любовью одарит, И ЭТО НЕ ОДИН ДЕНЬ В ГОДУ. так что девочки внимательнее выбирайте себе мужчин.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Вместо цветов лучше сертификат в спа -центр подарите на сумму, которую на букет планировали потратить. Этот подарок точно оценят по достоинству! (ну и благодарность вам обеспечена :)) А букеты только инстасамкам нужны для фото.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Цветы нужно дарить не 8 марта, а в другие дни
    03 марта, Гость   Ответить
  • "Мужчины,подарите лучше деньгами" --- Гость, тоже от лица женщины пишу. Каждый раз не знаю, что с букетом цветов делать =) Удовольствия он не приносит, только заботы (вазу достань, стебли подрежь, в воду поставь, воду меняй, опавшие лепестки подбирай). Ну не любитель я цветов в виде букетов, мне только полевые цветы нравятся, причём не сорванные.
    03 марта, Гость   Ответить
  • "А нормальные девушки любят цветы." --- Гость, я нормальная девушка :-) Денег у меня явно больше, чем у тебя :-) Но цветы люблю только несорванные. Так что вы тут про свою "нормальность" лучше помолчите :-)
    03 марта, Гость   Ответить
  • Каждый нормален в меру своей воспитанности.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Ну -ну, на доширак хватает и уже к нормальным себя причисляешь?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Ну вы же дамы, что как мужики себя ведете . те вечно пипирками мерятся.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Я тоже люблю цветы несрезанные. На даче у меня огромный цветник. Я оттуда никогда домой цветы не вожу.
    03 марта, Гость   Ответить
  • на доширак хватает и уже к нормальным -- офигеть критерии оценки )) А если квадратик зеленый, это хороший квадратик? Как по вашему?
    03 марта, Гость   Ответить
  • "Ну -ну, на доширак хватает и уже к нормальным себя причисляешь?" --- Гость, а не странно причислять себя к нормальным только потому, что ты любишь букеты? :-) Еще не понятно, что за букеты ты любишь! =)
    03 марта, Гость   Ответить
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