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Названо число россиян, отказавшихся от гражданства РФ в 2022 году

Отказаться от гражданства можно добровольно

31 января 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В МВД России рассказали, сколько в 2022 году россиян отказались от гражданства РФ, а также объяснили, как оформить соответствующее заявление, сообщает ТАСС.

"В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям", – сообщили агентству в пресс-центре ведомства.

Отказаться от гражданства можно добровольно. Для этого необходимо обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства. Срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, составляет не более одного года, в упрощённом порядке – не более трёх месяцев.

"Перечень документов, необходимых для предоставления вместе с соответствующим заявлением, установлен положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Он утверждён указом президента России в 2002 году", – уточнили в МВД.

 

Комментарии 4

  • А сколько тожероссиянинов с кишлаков прикатило ?
    31 января, Гость   Ответить
  • 40 заявителям -- не густо, уехало под миллион
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Уехавшие не отказываются, похоже планируют вернуться. Может после Победы, может после смены власти. Это как пойдет
    01 февраля, Гость   Ответить
  • не густо- во-первых, если у тебя нет другого гражданства, то он имеющегося отказываться как бы глупо - будешь вообще без него, а это, мягко сказать, неудобно. Да и, скорее всего, по закону не выйдет. Во-вторых, выйти из гражданства РФ, мягко говоря, очень непросто - это и долго по времени и дорого. Плюс не всех "отпускают", кому-то и отказывают. Так что...
    01 февраля, Гость   Ответить
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