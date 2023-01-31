Названо число россиян, отказавшихся от гражданства РФ в 2022 году
Отказаться от гражданства можно добровольно
31 января 2023, 12:01, ИА Амител
В МВД России рассказали, сколько в 2022 году россиян отказались от гражданства РФ, а также объяснили, как оформить соответствующее заявление, сообщает ТАСС.
"В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям", – сообщили агентству в пресс-центре ведомства.
Отказаться от гражданства можно добровольно. Для этого необходимо обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства. Срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, составляет не более одного года, в упрощённом порядке – не более трёх месяцев.
"Перечень документов, необходимых для предоставления вместе с соответствующим заявлением, установлен положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Он утверждён указом президента России в 2002 году", – уточнили в МВД.
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