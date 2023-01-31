Названо число россиян, отказавшихся от гражданства РФ в 2022 году

Отказаться от гражданства можно добровольно

31 января 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В МВД России рассказали, сколько в 2022 году россиян отказались от гражданства РФ, а также объяснили, как оформить соответствующее заявление, сообщает ТАСС.

"В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям", – сообщили агентству в пресс-центре ведомства.

Отказаться от гражданства можно добровольно. Для этого необходимо обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства. Срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, составляет не более одного года, в упрощённом порядке – не более трёх месяцев.