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Названо имя победителя шоу "Звезды"

Киркоров занять первое место не смог

19 мая 2024, 10:19, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/591558
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/591558

Юмористическое шоу "Звезды" завершилось на телеканале НТВ. Стало известно имя победителя.

Главный приз – 20 миллионов рублей – забрал комик Денис Дорохов и его команда. Филипп Киркоров выиграть не смог, но получил номинацию "Песня года". Еще один финалист, рэпер Джиган, выиграл приз "Лучшая пародия".

Победитель отдаст выигранные деньги на благотворительность.

Ранее стало известно, когда выйдет второй сезон сериала "Игра в кальмара".

Актер Ли Чжон Чжэ, исполнивший главную роль в первом сезоне, назвал примерную дату выхода.

телевидение

Комментарии 1

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комсомолец

10:48:22 19-05-2024

Поздравляю с Днем Пионеров всех кто им был!!!

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