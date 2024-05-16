Стало известно, когда выйдет второй сезон "Игры в Кальмара"
Об этом рассказал актер, исполнивший главную роль
16 мая 2024, 12:16, ИА Амител
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выйдет в декабре 2024 года. Об этом сообщает Business Insider.
Актер Ли Чжон Чжэ, исполнивший главную роль в первом сезоне, назвал примерную дату выхода. При этом Netflix пока не анонсировал выход "Игры в кальмара".
Однако ряд СМИ писали о том, что продолжение сериала выйдет во второй половине 2024 года.
Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. Discovery работает над созданием нового фильма по "Властелину колец". Картина носит рабочее название "Властелин колец: Охота на Голлума".
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