Стало известно, когда выйдет второй сезон "Игры в Кальмара"

Об этом рассказал актер, исполнивший главную роль

16 мая 2024, 12:16, ИА Амител

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выйдет в декабре 2024 года. Об этом сообщает Business Insider.

Актер Ли Чжон Чжэ, исполнивший главную роль в первом сезоне, назвал примерную дату выхода. При этом Netflix пока не анонсировал выход "Игры в кальмара".

Однако ряд СМИ писали о том, что продолжение сериала выйдет во второй половине 2024 года.

Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. Discovery работает над созданием нового фильма по "Властелину колец". Картина носит рабочее название "Властелин колец: Охота на Голлума".