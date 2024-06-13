Названо самое популярное направление для отдыха в июле у россиян

Большинство планирует отправиться в путешествие по стране

13 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893

Большинство россиян в июле отправятся в путешествие по стране: 72% купили авиабилеты на внутренние направления. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сервис "Авиасейлс".

Самым популярным стал Сочи – туда полетят 22%. Средняя длительность поездки – 10 дней, стоимость билета – от 17 990 рублей.

В Санкт-Петербург отправятся 13% туристов, в Калининград – 12%, в Москву – 9%. Средняя длительность поездки – от 7 до 9 дней, стоимость билета – от 6250 до 24 130 рублей.

6% россиян планируют отпуск в Махачкале, 5% – в Минеральных Водах. Средняя длительность поездки – 9-10 дней, стоимость билета – от 16 370 до 22 800 рублей.