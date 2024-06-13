Названо самое популярное направление для отдыха в июле у россиян
Большинство планирует отправиться в путешествие по стране
13 июня 2024, 13:31, ИА Амител
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893
Большинство россиян в июле отправятся в путешествие по стране: 72% купили авиабилеты на внутренние направления. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сервис "Авиасейлс".
Самым популярным стал Сочи – туда полетят 22%. Средняя длительность поездки – 10 дней, стоимость билета – от 17 990 рублей.
В Санкт-Петербург отправятся 13% туристов, в Калининград – 12%, в Москву – 9%. Средняя длительность поездки – от 7 до 9 дней, стоимость билета – от 6250 до 24 130 рублей.
6% россиян планируют отпуск в Махачкале, 5% – в Минеральных Водах. Средняя длительность поездки – 9-10 дней, стоимость билета – от 16 370 до 22 800 рублей.
14:23:58 13-06-2024
Про Крым забыли ?
14:37:02 13-06-2024
почему нет категории про зарубеж? половина корешей на Комо, в гольф-клубах Паттайи и в ОАЭ!!! ну реально...человек 150 знакомых за рубежом. Даже в Римини, запросто шенген дается
16:33:56 13-06-2024
Лея (14:37:02 13-06-2024) почему нет категории про зарубеж? половина корешей на Комо, ... непатриотичненько -может на СВО оттуда сразу?