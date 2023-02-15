Названо время оглашения послания Путина Федеральному собранию

На следующий день Госдума и Совфед проведут внеплановые заседания

15 февраля 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Федеральные телеканалы покажут послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 12:00 мск (16:00 по Барнаулу) 21 февраля. Согласно телепрограмме, на которую ссылается ТАСС, оно может продлиться час.

Напомним, что Путин огласит своё послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент в своём выступлении сделает акцент на текущей ситуации. Кроме того, на мероприятие будут приглашены участники специальной военной операции.

На следующий день внеплановые заседания проведут Совет Федерации и Госдума. Сенатор Вячеслав Тимченко рассказывал, что заседание будет посвящено законам об интеграции новых регионов в правовое поле РФ. Они должны быть приняты до 1 марта.