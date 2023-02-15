Совфед соберётся на внеплановое заседание 22 февраля

В этот же день состоится заседание Госдумы

15 февраля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

22 февраля состоится внеплановое заседание Совета Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в этот же день состоится заседание Госдумы.

Сенатор Вячеслав Тимченко рассказал, что заседание будет посвящено законам об интеграции новых регионов в правовое поле РФ. Они должны быть приняты до 1 марта.