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Совфед соберётся на внеплановое заседание 22 февраля

В этот же день состоится заседание Госдумы

15 февраля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

22 февраля состоится внеплановое заседание Совета Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в этот же день состоится заседание Госдумы.

Сенатор Вячеслав Тимченко рассказал, что заседание будет посвящено законам об интеграции новых регионов в правовое поле РФ. Они должны быть приняты до 1 марта.

Комментарии 5

  • Это неспроста.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • На что-то нужно согласие обеих палат.... Не угадаем?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А диарея у кого-то начинается уже сегодня ...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А если новые территории потеряются, этот расклад не рассматривают?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Потерю Россией новых территорий рассматривают только либерасты конченные.
    16 февраля, Гость   Ответить
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