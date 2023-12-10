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Названы даты проведения губернаторских елок в Алтайском крае

По всему региону запланировано более 400 праздничных мероприятий

10 декабря 2023, 13:56, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Стало известно, когда в Алтайском крае пройдут губернаторские елки. Об этом в социальных сетях рассказал глава региона Виктор Томенко.

"Доброе утро! До Нового года – меньше месяца. Это значит, что практически завершена подготовка краевых детских праздничных мероприятий, которые пройдут в декабре и в зимние каникулы", – написал Виктор Томенко.

Глава региона добавил, что по всему краю запланировано более 400 мероприятий, чтобы каждый ощутил новогоднюю атмосферу.

Губернаторские елки пройдут в краевом драмтеатре с 20 по 29 декабря. Томенко заверил, что программа будет увлекательной.

Виктор Томенко Новый год
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Комментарии 3

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Гость

14:27:30 10-12-2023

Елки Новогодние, а не Губернаторские. Почему Губернаторские? Могут быть Краевые, Районные, Городские, Сельские.

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Гость

07:29:56 11-12-2023

Гость (14:27:30 10-12-2023) Елки Новогодние, а не Губернаторские. Почему Губернаторские?... А так понтов больше!

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Гость

19:24:24 10-12-2023

счастливы и восхищены!!!! радость и благодать спустится в виде елок!!! огромное спасибо за заботу от россиян!!!

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