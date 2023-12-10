Названы даты проведения губернаторских елок в Алтайском крае
По всему региону запланировано более 400 праздничных мероприятий
10 декабря 2023, 13:56, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Стало известно, когда в Алтайском крае пройдут губернаторские елки. Об этом в социальных сетях рассказал глава региона Виктор Томенко.
"Доброе утро! До Нового года – меньше месяца. Это значит, что практически завершена подготовка краевых детских праздничных мероприятий, которые пройдут в декабре и в зимние каникулы", – написал Виктор Томенко.
Глава региона добавил, что по всему краю запланировано более 400 мероприятий, чтобы каждый ощутил новогоднюю атмосферу.
Губернаторские елки пройдут в краевом драмтеатре с 20 по 29 декабря. Томенко заверил, что программа будет увлекательной.
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счастливы и восхищены!!!! радость и благодать спустится в виде елок!!! огромное спасибо за заботу от россиян!!!