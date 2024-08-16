Названы привычки, которые продлевают жизнь
Их установили, изучая долгожителей
16 августа 2024, 07:45, ИА Амител
Ученые проанализировали 34 исследования и выявили общие привычки долгожителей. О результатах работы The Conversation рассказали авторы обзора.
Большинство долгожителей придерживались сбалансированного и разнообразного питания, включая цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и богатые белком продукты. Потребление красного мяса и соли было минимальным.
Хронические заболевания у долгожителей развивались намного позже, чем у среднего человека. Однако более половины из них страдали от гипертонии, деменции или когнитивных нарушений.
У долгожителей хорошее качество сна, они спали семь-восемь часов ночью, что поддерживало их иммунную систему и сердце.
Большинство долгожителей не курили, не употребляли алкоголь и вели активный образ жизни.
08:47:32 16-08-2024
Не факт.
15:24:28 16-08-2024
кто не курит и не пьет - тот здоровеньким помрет