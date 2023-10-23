Названы имена претендентов на пост "экономического" министра Алтайского края
Есть три кандидата на должность главы ведомства
23 октября 2023, 10:34, ИА Амител
Фото: amic.ru
Министерство экономического развития Алтайского края может возглавить один из трех основных претендентов, пишет "Толк".
"С большой долей вероятности исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов покинет правительство региона с нового года. 10 декабря ему исполнится 65 лет", – отмечает издание со ссылкой на свои источники.
Есть три кандидата на пост министра, который также будет совмещать этот пост с должностью заместителя председателя правительства региона:
- начальник краевого управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев;
- начальник краевого управления по развитию туризма Евгений Дешевых;
- председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.
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