Есть три кандидата на должность главы ведомства

23 октября 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министерство экономического развития Алтайского края может возглавить один из трех основных претендентов, пишет "Толк".

"С большой долей вероятности исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов покинет правительство региона с нового года. 10 декабря ему исполнится 65 лет", – отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Есть три кандидата на пост министра, который также будет совмещать этот пост с должностью заместителя председателя правительства региона:

начальник краевого управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев;

начальник краевого управления по развитию туризма Евгений Дешевых;

председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Ранее стало известно, что в алтайском правительстве может смениться только один вице-губернатор из восьми.