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Названы имена претендентов на пост "экономического" министра Алтайского края

Есть три кандидата на должность главы ведомства

23 октября 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Министерство экономического развития Алтайского края может возглавить один из трех основных претендентов, пишет "Толк".

"С большой долей вероятности исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов покинет правительство региона с нового года. 10 декабря ему исполнится 65 лет", – отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Есть три кандидата на пост министра, который также будет совмещать этот пост с должностью заместителя председателя правительства региона:

  • начальник краевого управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев;
  • начальник краевого управления по развитию туризма Евгений Дешевых;
  • председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Ранее стало известно, что в алтайском правительстве может смениться только один вице-губернатор из восьми.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПолитика
Алтайский край отставки и назначения

Комментарии 5

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Гость

12:31:19 23-10-2023

Ни кому не интересная новость, кроме самих кандидатов и их обузы

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Гость

12:41:15 23-10-2023

Любопытно

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Гость

13:11:36 23-10-2023

А что в этом списке делает Дешевых?

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Гость

13:59:52 23-10-2023

Один сын бывшего чиновника правительства АК (Дешевых), второй зять председателя АКЗС (Евстегнеев)... Хорошая работа кадровой службы алтайского правительства во главе с Гниденко (фамилия говорящая)

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Гость

14:09:18 23-10-2023

Гость (13:59:52 23-10-2023) Один сын бывшего чиновника правительства АК (Дешевых), второ... Единственный принцип назначения руководителей. Возглавляет список друг зампреда правительства.

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