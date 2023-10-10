В правительстве Алтайского края готовятся новые кадровые решения
Ожидается, что на этой неделе Томенко утвердит начальников нескольких управлений
10 октября 2023, 19:33, ИА Амител
В правительстве Алтайского края продолжается череда кадровых назначений. Как сообщает "Атмосфера" со ссылкой на собственные источники, на этой неделе глава региона Виктор Томенко утвердит начальников нескольких управлений, в том числе и врио главы управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.
Напомним, что сейчас формирование краевого кабмина продолжается. На своих постах остались большинство зампредов правительства – Александр Лукьянов, Денис Губин, Иван Кибардин, Игорь Степаненко и Виталий Снесарь.
Кроме того, Томенко переназначил Наталью Оськину на пост министра социальной защиты Алтайского края.
19:43:38 10-10-2023
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06:49:29 11-10-2023
Помним, помним как в пандемию Оськина в Таиланд свалила.
09:18:18 11-10-2023
Гость (06:49:29 11-10-2023) Помним, помним как в пандемию Оськина в Таиланд свалила. ... Только это и помните?
09:47:42 11-10-2023
А что там с Поповым? Карьерный рост ему пророчили.
11:55:12 11-10-2023
Гость (09:47:42 11-10-2023) А что там с Поповым? Карьерный рост ему пророчили.... Ну так ждет новый портфель и новое кресло)))
12:02:51 11-10-2023
А что медицина у нас на высоте, чтобы Попов рос?