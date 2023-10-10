НОВОСТИПолитика

В правительстве Алтайского края готовятся новые кадровые решения

Ожидается, что на этой неделе Томенко утвердит начальников нескольких управлений

10 октября 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В правительстве Алтайского края продолжается череда кадровых назначений. Как сообщает "Атмосфера" со ссылкой на собственные источники, на этой неделе глава региона Виктор Томенко утвердит начальников нескольких управлений, в том числе и врио главы управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.

Напомним, что сейчас формирование краевого кабмина продолжается. На своих постах остались большинство зампредов правительства – Александр Лукьянов, Денис Губин, Иван Кибардин, Игорь Степаненко и Виталий Снесарь.

Кроме того, Томенко переназначил Наталью Оськину на пост министра социальной защиты Алтайского края.

Алтайский край Политика

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

19:43:38 10-10-2023

Законы изменили в лучшую сторону, а проблемы сирот решаются медленно. Третьякова убрать. Очистить РЖУ от бездельников.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:16 10-10-2023

Большокову только спиртпромом руководить, знатный любитель выпить Верните Зеленину, инициативная женщина была на своем месте. С ее уходом пишепром в крае загибается

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:49:29 11-10-2023

Помним, помним как в пандемию Оськина в Таиланд свалила.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:18 11-10-2023

Гость (06:49:29 11-10-2023) Помним, помним как в пандемию Оськина в Таиланд свалила. ... Только это и помните?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:42 11-10-2023

А что там с Поповым? Карьерный рост ему пророчили.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:12 11-10-2023

Гость (09:47:42 11-10-2023) А что там с Поповым? Карьерный рост ему пророчили.... Ну так ждет новый портфель и новое кресло)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:51 11-10-2023

А что медицина у нас на высоте, чтобы Попов рос?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров