В правительстве Алтайского края готовятся новые кадровые решения

Ожидается, что на этой неделе Томенко утвердит начальников нескольких управлений

10 октября 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: amic.ru

В правительстве Алтайского края продолжается череда кадровых назначений. Как сообщает "Атмосфера" со ссылкой на собственные источники, на этой неделе глава региона Виктор Томенко утвердит начальников нескольких управлений, в том числе и врио главы управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.

Напомним, что сейчас формирование краевого кабмина продолжается. На своих постах остались большинство зампредов правительства – Александр Лукьянов, Денис Губин, Иван Кибардин, Игорь Степаненко и Виталий Снесарь.

Кроме того, Томенко переназначил Наталью Оськину на пост министра социальной защиты Алтайского края.